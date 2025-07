Javier Gómez Noya sufre un hackeo en Facebook y publican en su cuenta contenido para adultos

Javier Gómez Noya vuelve a ser noticia, y esta vez no por sus éxitos deportivos. La cuenta de Facebook del ex triatleta gallego ha sido hackeada, lo que ha llevado a que en las últimas semanas aparecieran memes e incluso contenido para adultos en ella.

A diario, el perfil de Facebook del deportista publica fotografías y vídeos de diversa índole: desde noticias falsas hasta contenido subido de tono. No obstante, Javier Gómez Noya parece no haberse percatado del hackeo, o quizás no ha logrado resolverlo aún.

Hackean la cuenta de Facebook de Javier Gómez Noya

Al igual que no se debe confiar en desconocidos, para evitar un posible hackeo es mejor no hacer clic en enlaces sospechosos y utilizar contraseñas fuertes que dificulten a los hackers descubrirlas en cuestión de segundos.

Javier Gómez Noya es el último rostro conocido en Galicia en sufrir un ataque por parte de hackers. Desde hace ya algún tiempo, la cuenta de Facebook del ex triatleta publica de forma automática contenido de todo tipo que no ha sido autorizado por él.

Las estafas en las redes sociales realmente están en aumento, y los personajes públicos no están exentos. De hecho, los ciberdelincuentes aprovechan perfiles con un gran número de seguidores para lograr sus objetivos, aunque afortunadamente no siempre lo consiguen.

En el caso concreto de Javier Gómez Noya, el deportista gallego parece estar siendo víctima de phishing, una técnica de ciberataque donde los delincuentes se hacen pasar por entidades legítimas para engañar a las personas y obtener información confidencial.

El objetivo principal es robar dinero o información, como datos bancarios o información personal, que permita el acceso a cuentas o sistemas personales. Para protegernos de ciberataques como este, es fundamental evitar hacer clic en enlaces sospechosos y verificar la información directamente con la fuente.

Con más de 350.000 seguidores en Facebook, Javier Gómez Noya lleva semanas enfrentando este problema, del cual parece no haberse percatado o no estar en condiciones de solucionarlo.

Algunos seguidores le han pedido que deje publicar este tipo de contenido y evite difundir información falsa. Sin embargo, él no es el responsable, pues ha sido víctima de un ciberataque.