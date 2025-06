Todos los planes que no te puedes perder este fin de semana en Santiago de Compostela

El fin de semana se abrirá con los conciertos del cubano Carlos Varela, los gaditanos Saurom y los neoyorquinos The Lemon Twings. Estas citas musicales estarán acompañadas de festivales como la VI edición del Festival Acento o el IV Encuentro Galego da Cultura Popular.

Durante estos días también se podrá disfrutar de otros eventos para todos los públicos, como la I Carrera Solidaria que convoca la Comisaría de Policía Nacional compostelana, la Feria Patchwork de Lory Patch y las diferentes fiestas populares con motivo de San Xoán.

Conciertos del fin de semana

Cartel del destacado artista cubano Carlos Varela

Las citas musicales más destacadas de este fin de semana vendrán de la mano de artistas españoles y latinos. Nos visitarán los andaluces Saurom y el cubano Carlos Varela. No faltará tampoco un poco de música anglicana, que estará protagonizada por los neoyorquinos The Lemon Twings.

El viernes 20 se podrá disfrutar de la música en directo del grupo gaditano de rock y folk, Saurom, quienes presentarán su gira por España bautizada como El Principito. Se presentarán en la Sala Capitol de Santiago de Compostela a las 20:30 horas.

Las entradas están a la venta desde 27 euros.

El sábado 21 aterriza en la Sala Capitol uno de los autores más icónicos de la música cubana. A las 21:00 horas presentará al público compostelano su más reciente espectáculo, Nada es como antes, un trabajo que repasa todos los estilos de su carrera y muestra su gran madurez poética.

Las entradas se pueden conseguir dese 25 euros.

El domingo 22 se presentará en la Sala Capitol el dueto de rock neoyorquino The Lemon Twings. Se embarcan en una gira internacional para presentar su nuevo proyecto, A Dream Is All We Know, que recupera el sonido característico de los años 60. Se subirán a los escenarios a las 20:30 horas.

Las entradas están disponibles desde 27,50 euros.

Otras citas musicales de estos días vendrán de la mano de la Banda Municipal de Galicia, que el jueves 19 presentará un concierto por el Día Mundial de las Personas Refugiadas; y Erin, miembro del dueto Comando Katana, que el viernes 20 dará un show en la sala Riquela acompañado de Pablic y Asoul.

Programación del fin de semana de Compostela Diversa

Cartel de la edición 2025 de Compostela Diversa

Como cada fin de semana del mes de junio, el programa Compostela Diversa 2025 presenta una serie de eventos lúdicos y culturales que culminarán el 28 junio con el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+.

Los eventos de este fin de semana son los siguientes:

Jueves 19

19:00 – 21:00 horas

Taller - Cuerpos que celebran sin pedir permiso: reconectar con la esencia desde la ternura

Con Angelly Ferreiro

Lugar: Casa Xohana Torres

Viernes 20

19:00 horas

Concierto: Gael de Papel

Con Gael Martins

Lugar: Palco da Alameda

Sábado 21

20:00 horas

Gala del Orgullo

Presenta: Scarlatina Pier

Actuaciones: Catuxa Salom, Liteah, Yasmine Lutar, Amanda Carallo y DJ Saya

Lugar: Plaza de Mazarelos

VI Festival Acento

Cartel del VI Festival Acento de Santiago de Compostela

El sábado 21 a las 20:30 horas tendrá lugar en la terraza de la sede SGAE el evento bautizado como Festival Acento, cuyo objetvo es celebrar por todo lo alto el Día Internacional de la Música con la mejor música local.

El festival será gratuito y de entrada libre. No es necesario retirar una entrada previa.

Los artistas invitados de la VI edición del Festival Acento son Boyanka Kostova, Lua de Santana y 9Louro.

IV Encuentro Galego de Cultura Popular

Cartel del IV Encuentro Galego de Cultura Popular

El viernes 20, sábado 21 y domingo 22 se podrá disfrutar en la Cidade da Cultura de Galicia de tres días completos dedicados a la música, el baile, y la tradición gallega.

La programación del evento es la siguiente:

Viernes 20

16:00 horas - Apertura de puertas del Museo Centro Gaiás Exposición del traje tradicional O Sarillo de Yerai Paz Souto en el Hall de tirantes (planta -1)

17:00 horas - Masterclasses Iniciación a la pandereta para personas con discapacidad con María Criado

18:00 horas - Foliadiña infantil

18:30 horas - El repertorio do gaiteiro Poso con Iván Costa

19:00 horas - Masterclasses de baile O baile na comarca de Muros con Pedro Brañas Primer achegamento a foliada con Artur Puga

20:00 horas - Taller de estampación y serigrafía sobre tela

21:00 horas - Festival Folk en la Praza central (carpa exterior) Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre Tres Pesos Xosé Lois Romero & Aliboria De Ninghures Interludios de Os Enxebres de San Lázaro



Sábado 21

11:00 horas - Apertura de puertas Exposición del traje tradicional O Sarillo de Yerai Paz Souto en el Hall de tirantes (planta -1)

Desde las 11:00 hora s - Masterclasses O pandeiro redondo na comarca do Deza con María Vidal A destreza dos bailadores con Serxio Cobos

16:00 horas - Foliadiña infantil Xiradela Peis D'Hosy Donaire

21:30 horas - Foliadón en la Praza central

Domingo 22

11:00 horas - Apertura de puertas

Desde las 11:00 horas - Masterclasses Arredor da pandeira con Felisa Segade O Baile Solto da Terra Cha con Olga Kirk

11:30 a 13:30 horas - Certame Coros Enxebres en el Museo Centro Gaiás (planta -1) Pandeireteiras de XOC Coro Tradicional Xacarandaina Cantares do Brión Coral de Ruada

16:00 horas - Foliadiña infantil Raigañas Pena Maior A.C. San Campio

17:00 a 19:00 horas - Festival Folclórico en la Praza central Tequexetélder Son D'Aquí Arume de Caión Lembranzas da Ría Aturuxo Buxainas Saíñas y Traspés



Feria Patchwork

Cartel de la Feria Patchwork 2025

Del viernes 20 al domingo 22 se podrá asistir a la Feria Patchwork en el Centro Comercial Área Central, un evento organizado por Lory Patch en el que se incluirá una exposición y venta de productos, junto a cursos y talleres, todos estos relacionados con el patchwork.

I Carrera Solidaria Ruta 091

Cartel de la I Carrera Solidaria Ruta 091 en Santiago de Compostela

El sábado 21 se celebrará la carrera solidaria organizada por la Comisaría de Policía Nacional de Santiago de Compostela.

La jornada empezará con la carrera infantil a las 10:30 horas en la Plaza del Obradoiro. La carrera absoluta empezará a las 11:30 horas en el mismo lugar y tendrá un recorrido de un total de 5 kilómetros.

Los precios de inscripción será de 12 euros para adultos y 10 euros para niños. El dinero recaudado será donado a la ACEM (Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple, Párkinson, Ela, y otras enfermedades degenerativas).

Durante el evento también se podrá visitar una exhibición de diferentes medios policiales como drones, guías caninos o helicópteros. Además, estará amenizado por el humorista y actor Roberto Vilar.

Fiestas de San Juan en Santiago de Compostela

San Juan en Santiago. Turismo Santiago de Compostela.

Durante este fin de semana, diferentes barrios compostelanos empezarán a celebrar sardiñadas y ferias con motivo de las fiestas de San Juan, que culminarán el lunes 23 con el solsticio de verano y las miles de hogueras que iluminarán diferentes playas gallegas.