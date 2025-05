Nico Ruiz, el coruñés que se saca fotos con todos los famosos: "No pierdo nada por intentarlo"

Se podría decir que para el coruñés Nico Ruiz no hay famoso que se le resista. Y es que este joven acude al aeropuerto y a los hoteles de la ciudad de A Coruña con un único objetivo: conseguir una foto con sus artistas preferidos cada vez que vienen a actuar a la ciudad. Su último trofeo: este martes una foto con el cantante Chayanne que actuó el pasado domingo en el Coliseum.

Cuenta Nico que esta afición comenzó en el verano de 2023, cuando él y una amiga iban a acudir a un concierto del grupo colombiano Morat en el Coliseum: "Se nos ocurrió acampar un día antes en los exteriores del recinto". De camino, pasó por el barrio de Matogrande y tuvo la suerte de encontrarse saliendo del hotel Attica 21 a uno de los integrantes de la banda, y consiguió sacarse una foto con él. "Decidí esperar un rato más por si acaso, y salieron los otros integrantes, entre ellos el cantante principal".

Y así dio comienzo una cadena de encuentros que, hasta ahora, ha incluido nombres como Rosalía, Ana Mena, Ruslana de Operación Triunfo, Emilia Mernes, Maná y, el pasado fin de semana, Chayanne. ¿Su secreto para encontrarlos? Respuesta simple: las redes sociales. "Cuando me entero de que viene alguien, reviso las redes sociales de los mánagers, músicos y bailarines, y miro si han publicado imágenes desde algún hotel. Los busco yo por Internet y voy a probar suerte", confiesa.

De hecho, el joven señala que la suerte es un factor clave a la hora de conseguir fotos y vídeos con los famosos. "Un día estaba de paseo en bici por la Marina y vi una furgoneta negra. Sabía que Ana Mena actuaba en Coruña, así que se me ocurrió que podía ser ella y la seguí. Cuando llegamos a la puerta del hotel y la vi bajarse, prácticamente tiré la bicicleta diciéndole: 'Ana, por favor, ¿puedo darte un abrazo?'".

Con respecto a la actitud que muestran los artistas ante su presencia, Nico explica que, por lo general, suelen ser muy agradables: "Al final, solo es sacarse una foto contigo y seguir su camino." Añade que quienes suelen poner más problemas son los mánagers y el equipo de seguridad, más que los propios artistas: "Cuando fui al aeropuerto a ver a Rosalía marcharse de A Coruña, su mánager me pedía todo el rato que me alejara, ¡y no había nadie más en el aeropuerto! Fue la propia Rosalía quien se acercó a mí para hacernos la foto".

No todos entienden la afición de Nico. Cuenta que algunos comentarios en redes lo critican por dedicar su tiempo libre a esperar en aeropuertos u hoteles en busca de una foto con sus ídolos. "A veces dicen cosas como 'este chico seguro que ni estudia ni trabaja', y hago las dos cosas", explica el joven. "Me hace gracia, porque cuando tengo tiempo libre, simplemente hago lo que me gusta. No pierdo nada por intentarlo, el no ya lo tengo. Hoy, por ejemplo, tenía el día libre y aproveché. Así de simple. La verdad, me da igual lo que diga la gente".

Con los pies en la tierra y el móvil siempre listo, Nico sigue sumando recuerdos junto a sus artistas favoritos en su ciudad. Porque, al final, él se queda con la foto… y los demás, con la crítica.