El encantador pueblo costero de Galicia donde veranea David Cantero: "Es uno de mis sitios favoritos del mundo"

Galicia es el refugio de celebrities como Clara Lago, Christian Gálvez y Nerea Garmendia. Otros famosos con raíces gallegas, como Jesús Vázquez y Ester Expósito, también aprovechan los meses de verano para disfrutar de los más de 1.400 kilómetros de costa que ofrece esta región del noroeste de la Península ibérica, con playas salvajes y otras más tranquilas y familiares.

Sobran los motivos para visitar Galicia. Su riqueza natural, su oferta gastronómica y su patrimonio convierten esta región en una región imprescindible para rostros conocidos como David Cantero. El periodista y expresentador de Informativos Telecinco confesó en su última entrevista en el podcast Lo que tú digas, de Álex Fidalgo, que viaja todos los años a Galicia. "Me gusta muchísimo", aseveró.

El pueblo costero de Galicia donde veranea David Cantero

Muros

Ni O Vicedo (Lugo) ni Sanxenxo (Pontevedra), el encantador pueblo costero de Galicia donde veranea David Cantero se localiza en la provincia de A Coruña. "Hago vida en Muros. La gente ya me conoce después de tantos años", dijo en la entrevista con Álex Fidalgo. "Soy gallego de adopción. Me encanta Galicia. Voy todos los años a Galicia, me gusta muchísimo. Intentamos hacer alguna escapada si podemos en invierno, pero en verano siempre hay 15 días mínimo que tengo que restar allí para desintoxicarme y ser feliz".

Situado en el extremo norte de la conocida como ría da Estrela, la más septentrional de las Rías Baixas gallegas, Muros es una villa medieval llena de intrincadas callejuelas, animadas plazas y rincones con mucho encanto. Destaca O Curro da Praza, donde se reúnen locales y turistas para comer, cenar o tomar algo, no obstante otro plan imprescindible consiste en perderse sin rumbo por su casco histórico.

Declarada Conjunto Histórico en 1970, la villa de Muros cuenta con un extenso Paseo Marítimo junto al mar, que se extiende desde el Puerto hasta la parroquia de Serres. En él encontramos la figura de A Vella, una gran escultura del artista Ramón Conde que representa a una anciana sentada mirando al horizonte, en homenaje a las vidas perdidas en el mar y a las mujeres que esperaban en tierra a los marineros que salían a faenar.

Praia de Area Maior, Muros (A Coruña) Shutterstock

David Cantero es un enamorado de Galicia, y no es para menos: sobran las razones para visitar municipios con tanto encanto como Muros. Para refrescarse del intenso calor del verano está la praia de Area Maior, que se encuentra en una zona protegida, y la praia de Ancoradoiro, muy amplia y con un camping próximo y el Faro de Lariño, que pertenece a Carnota (A Coruña), rematando el arenal.

Por otro lado, el Monte Louro, que se extiende entre la praia de San Francisco y la Lagoa das Xalfas, ofrece unas espectaculares vistas a 240 metros de altura. Su importancia es tal que se ha considerado Lugar de Interés Arqueológico (LIG). También cobra especial importancia el petroglifo Laxe das Rodas, un conjunto de nueve figuras que incluye dos espirales y siete círculos concéntricos con grandes cazuelas en el centro.