El precioso pueblo de Galicia donde veranea la actriz Ester Expósito: famoso por su popular Semana Santa

Ester Expósito es una actriz y modelo española, conocida principalmente por su papel como Carla en la serie de Netflix Élite y por su interpretación de Lucía en la película Venus, bajo la dirección de Jaume Balagueró. Aunque nació y se crió en Madrid, su familia materna es natural de un pueblo lucense al que la conocida actriz vuelve todos los veranos, tal y como comparte siempre a través de sus perfiles en las redes sociales. Hoy te hablamos sobre este lugar que, si no has visitado, no deberías esperar más para hacerlo.

La trayectoria de Ester Expósito comenzó con sus cursos de interpretación a los 16 años. Su primer papel recurrente en una serie de televisión fue como Ruth en Estoy vivo (2017) de TVE. No obstante, su fama internacional no llegó hasta el año siguiente en el que formaba parte del reparto de la serie de Netflix, Élite. Tras el éxito, la actriz ha ido encadenando diferentes proyectos, tanto series como películas, así como su trabajo como modelo. Todo ello le ha llevado a ser una de las figuras más populares a nivel mundial del panorama español.

Municipio precioso a orillas del mar

Viveiro (Lugo) Shutterstock

Se trata de Viveiro (Lugo), un municipio de las Rías Altas que pertenece a la Mariña Occidental de Lugo, capital de esta zona de A Mariña y históricamente considerado el pueblo de referencia de la zona. Con 109,3 kilómetros cuadrados y menos de 16.000 habitantes, es un pueblo que brilla con luz propia gracias a la increíble belleza que lo caracteriza. Está situado en el valle que forma el río Landro y que desemboca en la Ría de Viveiro. La localidad está pegada a Covas (separada de ella por un puente sobre la ría) y Celeiro, famosa por su puerto pesquero.

Sin ninguna duda, Viveiro es un lugar que desborda encanto por cada uno de sus rincones. Desde su vibrante y divertida vida urbana, que se siente en cada calle y plaza, hasta la belleza incomparable de la Playa de Covas, este pueblo tiene algo especial que atrapa a todo aquel que lo visita. No solo sus miradores, que ofrecen vistas impresionantes de la ría, hacen que el paisaje sea único, sino también su fama gastronómica, su Semana Santa llena de tradición y su papel como sede del popular festival gallego 'Resurrection Fest', que en cada edición reúne a miles y miles de aficionados.

Además, Viveiro es la tierra que vio nacer al poeta Pastor Díaz y a la célebre pintora Maruja Mallo, artistas que dejaron su huella en la cultura local. El Medievo también dejó su marca, con imponentes edificios religiosos que hablan de su historia.

Si hablamos de comer, que no te quepa ninguna duda de que en Viveiro vivirás una experiencia deliciosa y única. Ya sea en sus famosos restaurantes, como el restaurante Nito galardonado con Dos Soles por la prestigiosa Guía Repsol, o en sus animados mesones, bares y chiringuitos a pie de playa, siempre se puede disfrutar de un buen vino o una cerveza fría, acompañados de sabrosos pinchos y generosas raciones. La calidad de los productos es excepcional, con mariscos y pescados frescos sacados directamente del mar, carnes de primera y verduras de la mejor calidad.

Qué ver y hacer en Viveiro

Puente da Misericordia, Viveiro

Viveiro es un municipio con múltiples atractivos por los que merece la pena visitarlo. De origen medieval, esta localidad conserva un elegante casco antiguo, destacando la Puerta de Carlos V, monumento nacional, y conocida como "A Maior". Una vez que cruces el famoso puente de la Misericordia llegarás a la emblemática Praza Maior, el corazón del centro de Viveiro y lugar de múltiples fiestas y espectáculos en cualquier época del año. Allí tienes la oportunidad de descansar en alguna de sus terrazas mientras contemplas la estatua del poeta y político Nicomedes Pastor Díaz.

Te recomendamos realizar la Ruta da Artesanía para conocer parte de la historia de Viveiro y vivir experiencias únicas como descubrir los oficios centenarios de los artesanos e, incluso, realizar algún producto de cerámica, la joyería o la ebanistería.

Vistas desde el Mirador de San Roque

No puedes perder la oportunidad de visitar alguno de sus miradores, entre los que destaca el Mirador de San Roque, a 350 metros de altura sobre el nivel del mar. Las vistas del casco urbano y la playa son espectaculares y si te gusta ver atardeceres bonitos, no dudes en pasarte por este lugar y disfrutar.

'Castelos' de a Praia de Covas en Viveiro Shutterstock

Está prohibido marcharse de Viveiro sin visitar la Playa de Covas, la playa por excelencia de su núcleo urbano. Si por algo es conocido este arenal es por sus peculiares formaciones rocosas que emergen del agua, conocidas como "castelos". Aquí podrás observar un monumento en honor a la fragata Santa María Magdalena y al bergantín Palomo, que naufragaron en esta costa en 1810 dejando 500 muertos.