Estos son los grandes eventos que acogerá Santiago de Compostela este mes de abril 2025

Abril da comienzo en Santiago de Compostela con una agenda cultural que no dará tregua. A lo largo del mes, la ciudad acogerá varios eventos entre los que se encuentra la doble noche de conciertos de Xoel López en la Sala Capitol, la visita del ex concursante de Operación Triunfo Paul Thin o los internacionales The Loved Ones y Nick Waterhouse, entre otros.

También tendrán lugar las tradicionales procesiones de Semana Santa por toda la ciudad. Además, Santiago acogerá el Festival Jaleo, dos noches de música a la luz de las velas con el Candlelight y numerosos espectáculos teatrales.

La Semana Santa en Santiago

Procesiones de Semana Santa. Turismo de Santiago

Tendrá lugar del 11 al 20 de abril, aunque el pregón será el día 5, a las 18:00 horas, en el Convento de las Mercedarias y no será hasta el 27 cuando se llevará a cabo la traslación del Cristo de la Paciencia a su parroquia.

En total Santiago contará con 15 procesiones que recorrerán el casco histórico. La primera será la procesión de la Virgen de los Dolores, el viernes 11 de abril, a las 21:00 horas, desde la iglesia de San Miguel dos Agros. A esta le seguirán la Humanidad, la Borriquita, la Esperanza, la procesión del Santísimo Cristo de la Paciencia o la Humildad, entre otras.

Habrá también actividades culturales y exposiciones, así como un ciclo de conciertos organísticos, De Lugares e Órganos.

Los conciertos del mes

Xoel López. Sergio Albert

Tras varios años sin girar en salas, Xoel López llega a Santiago en uno de los últimos conciertos de su nueva gira, con la que lleva recorriendo la península desde enero con un espectáculo más íntimo y cercano al público. Con todas las entradas ya despachadas, el coruñés se encontrará con su público en la Sala Capitol los días 12 y 13 de abril, desde las 20:30 horas.

Unos días después, el sábado 19, Paul Thin, ex concursante de Operación Triunfo, reunirá a sus fans también en la Sala Capitol (20:00 horas). Lo hará como parte de su primera gira, Reboot Tour, que tiene como única fecha en Galicia Santiago.

La Sala Capitol acogerá también a The Horrors, el día 3 a las 21:00 horas, a The Loved Ones, el 10 de abril a las 21:30 horas, y a Shego al día siguiente, el 11, a las 20:30 horas. Ya hacia final de mes acturán Nick Waterhouse, el 23, a partir de las 21:30 horas; Carlangas, el día 26, a las 21:00 horas y Rata Blanca, el 30 a las 20:00 horas.

Completarán el ciclo de concierto en la Sala Capitol el día 25, a las 22:00 horas, Derby Mororeta’s Burrito Kachimba, con un rock andaluz que va desde el flamenco hasta la psicodelia, y Porfi Baloa y sus Adolescentes, que traerán la mejor salsa el día 27 desde las 19:00 horas.

El Auditorio de Galicia acogerá además Suit(e), un espectáculo que combina música y danza a través de un violonchelo y una bailarina. Será el día 29, a partir de las 20:30 horas, y la entrada es libre hasta completar aforo.

Festival Jaleo

Santiago acogerá también la primera edición del Festival Jaleo, que tendrá lugar el 5 de abril, desde las 16:30 horas, en el Multiusos do Sar. Una celebración de la cultura, la comunidad y la creatividad que busca convertir un día primaveral en uno de esos días festivaleros de verano.

Dani Dicostas será quien abra el festival. A este le seguirán Carlos Ares, Zahara, Viva Suecia y Sexy Zebras, que pondrán el broche final. Desde la apertura de puertas hasta el inicio de los conciertos y entre los cambios de escenario, David Van Bylen se ocupará de que en el Multiusos no falte buena música.

Candlelight

Concierto Candlelight. Candlelight

El Candlelight volverá a pisar Compostela este mes de abril. Tras recorrer más de 100 ciudades y ponerse frente a más de 3 millones de espectadores, llegarán a la capital gallega con dos nuevos conciertos.

Ambos tendrán lugar el domingo 27 en el San Francisco Hotel Monumento. El primero de ellos será un tributo a Coldplay, a partir de las 19:00 horas, y el segundo un Queen vs ABBA, desde las 21:00 horas. Las entradas van desde los 24 hasta los 33 euros.

Teatro

Elenco de '1936'. '1936'

En el ámbito teatral, Santiago acogerá hasta ocho espectáculos en diversos espacios de la ciudad. El musical de la popular película de Disney, Vaiana, llegará a La Salle el 12 de abril, a las 18:00 horas, y A burra, a mesa e o pau, el cuento de una familia obrera gallega, lo hará el día 6 en el Salón Teatro.

Carlos Blanco actuará el 16 en la Sala Capitol, y el Auditorio de Galicia recibirá 1936, los días 5 y 6, El cuarto de atrás, el 26 de abril a las 20:30, y la Gran Gala del Circo el 27.

1936 llevará al público compostelano por unas horas a las Olimpiadas de Berlín de dicho año, recreando en 270 minutos los entresijos del periodo de Hitler en el poder. El cuarto de atrás, por su parte, viajará a la parte trasera de una casa, indagando en ese pasado que muchas veces cuesta sacar fuera.

Ya en el Teatro Principal, podrá disfrutarse Tú y yo, el 5 de abril (18:00 horas), y Vitória, el día 3 (20:30 horas). Esta última es una pieza autobiográfica que cuenta el proceso judicial al que se sometió la actriz Iria Pinheiro cuando interpuso una denuncia por acoso sexual contra el director del programa de televisión en el que trabajaba.

Por último, a medio camino entre el teatro y la danza, Aurora Boreal llegará al Teatro Principal el día 30. Se trata de una pieza que reflexiona sobre la durabilidad de una obra escénica, planteándose las preguntas de si puede cambiar con el tiempo o si necesita, por el contrario, cambiar o quedar congelada.

Humor

Integrantes de 'As Rhumorosas'. As Rhumorosas

El humor tampoco faltará durante el mes de abril, y es que Santiago de Compostela contará con una variada programación de espectáculos que prometen risas.

El martes 2, As Rhumorosas llegarán a la Sala Capitol a las 21:00 con su particular estilo de comedia. El jueves 4, el Teatro Principal acogerá a Tromso, una reflexión en clave de humor desde la perdida. Y el martes 9, la Sala Capitol volverá a ser el epicentro del humor con O Chow do Flow, también a las 21:00.

Por último, el día 27, el escenario del Sónar recibirá Manólogo, un espectáculo de humor y crítica social de Irantzu Varela a partir de las 19:00 horas.

Festival Nosolocoaching

Santiago acoge el próximo 6 de abril el Festival Solidario No Solo Coaching. Cedida

El Festival Solidario Nosolocoaching se celebra el domingo 6 de abril en Santiago de Compostela con una novedad sobre las ediciones anteriores. Este año se conceden los premios Ciencia y Humanismo que recaen en las figuras de Nazareth Castellanos, neurocientífica, escritora y divulgadora; y Sonia Fernández-Vidal, investigadora, escritora y divulgadora de física cuántica.

El evento se celebra en el Auditorio Abanca de Afundación de 09:30 a 20:00 horas. Los asistentes a la jornada podrán disfrutar de 18 ponencias relevantes en materia de transformación, crecimiento y reivención personal. La recaudación de las entradas será destinada de manera íntegra a la protección a la infancia en situación de pobreza extrema que está realizando la Fundación Vicente Ferrer.