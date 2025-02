Estos son los grandes eventos que acogerá Santiago de Compostela este mes de marzo 2025

El mes de marzo arranca en Santiago de Compostela con una intensa agenda cultural. Los Carnavales protagonizan la primera gran cita de ocio en la capital gallega, en la que no faltarán los desfiles, los disfraces ni la música.

Además, la capital gallega acogerá los conciertos de artistas como Fermín Muguruza, Miriam Rodríguez, Ginebras, Chiara Oliver o David Otero. También habrá espectáculos de humor como el último show de Roberto Vilar o los monólogos de Álvaro Casares y Ger. Los espectáculos teatrales y los recitales Candlelight completan la agenda del mes en Compostela.

Carnaval en Santiago

Anterior edición del Entroido en Santiago. Concello de Santiago

El primer gran evento del mes son los Carnavales. Santiago de Compostela se suma a la celebración de esta fiesta con diferentes actividades que arrancarán el sábado 1 y se prolongarán hasta el martes 4, y que incluyen desde música en las calles, desfile de comparsas, batucadas o un festival de disfraces. El martes, día propio del Carnaval, habrá el tradicional desfile desde la avenida de Ferrol.

Además, las celebraciones se extenderán a los centros socioculturales de la ciudad y a las parroquias rurales del municipio. Puedes consultar aquí la programación completa para no perderte nada.

Los conciertos del mes

Fermín Muguruza durante un concierto. Cedida

La ex triunfita Miriam Rodríguez visita Santiago de Compostela para presentar su último trabajo, Líneas Rojas. La artista coruñesa volverá a subirse al escenario de la Sala Capitol para interpretar las canciones que conforman su tercer disco. La cita será el sábado 8 de marzo y las entradas están a la venta desde los 27 euros.

La banda gallega De Ninghures presenta en Santiago Feira, su último disco. Una experiencia musical fresca, frenética y renovadora, tanto para los amantes de la música tradicional como contemporánea, de la que se podrá disfrutar en primicia el 13 de marzo, en la Sala Capitol.

Fermín Muguruza actuará en Compostela el próximo 15 de marzo en el marco de su gira internacional con la que celebra sus 40 años de carrera. Esta será la única oportunidad para disfrutar en Galicia del artista vasco, uno de los grandes referentes del rock en España. La cita será en el Multiusos Fontes do Sar y las entradas están disponibles desde los 38 euros.

Otro de los conciertos del mes será el de Chiara Oliver. Finalista de Got Talent España y concursante en Operación Triunfo 2022, la artista presentará ante su público gallego su primer EP, La Libreta Rosa. Será el próximo 20 de marzo, en la Sala Capitol.

El compostelano Ortiga presenta en la ciudad su último disco, Obra Social. Un álbum con el que rinde homenaje a los sonidos de la música popular y de la verbena. El concierto será el 27 de marzo, en la Sala Capitol, y las entradas están disponibles desde los 16 euros.

Este mes también actuará en Santiago Ginebras. La banda de indie-rock presentará ante el público compostelano su último trabajo, ¿Quién es Billie Max? Será una de las últimas citas de su gira, que tendrá lugar en la Sala Capitol el próximo sábado 29 de marzo. Las entradas están a la venta desde los 25 euros.

Ese mismo día, el 29 de marzo, también actuará en la ciudad David Otero. El cantautor y ex miembro de El Canto del Loco estará en la Sala Sónar con su gira Naturalmente Acústico, un viaje reflexivo e introspectivo en el que explora nuestra esencia humana y la tecnología que nos rodea. Las entradas están a la venta desde los 25 euros.

Premios 'Mulleres de Compostela' 2025

Guadi Galego. Carlos Abal

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el 8 de marzo, el Concello de Santiago reconocerá la trayectoria personal y profesional de ocho mujeres ligadas con Compostela con el premio 'Mulleres de Compostela' 2025. En concreto, se distinguirá a Guadi Galego y Melania Cruz en el ámbito cultural; a Esperanza Nogueira, Teresa González, Carme Castro y Pilar Astray en el ámbito de asociacionismo local; así como a María Suárez y Carmen Iglesias como referentes de la hostelería compostelana. La gala será el viernes 7, en el Auditorio de Galicia.

Recitales Candlelight

Concierto Candlelight. fever

El Hotel Monumento San Francisco acoge el próximo domingo 9 de marzo dos nuevos recitales Candlelight. El primero, a las 19:00 horas, será un tributo a Hans Zimmer, en el que se interpretarán famosas bandas sonoras como Time de la película Origen; This Land, de El Rey León; Suite, de Gladiator; o Zooster’s breakoutde Madagascar.

A las 21:00 horas habrá un segundo recital, en esta ocasión un tributo a Queen. Somebody to Love, Bohemian Rhapsody o Love of my Life serán algunas de las canciones que sonarán esa noche. Las entradas para ambos conciertos están a la venta a partir de los 24 euros.

Humor

Roberto Vilar presenta su nuevo show.

Roberto Vilar regresa a los escenarios para presentar su nuevo espectáculo, Continueixon. Un show en el que la comedia, la música y las sorpresas están aseguradas y que se podrá ver el 15 de marzo, en el Teatro Abanca de Santiago.

El Teatro Abanca también acogerá el monólogo de humorista Ger. Tras el éxito que han conseguido sus vídeos en redes sociales, el cómico visitará la capital gallega para presentar su espectáculo Si la vida es un despropósito nosotras también. Será el domingo 16 de marzo.

El cómico Álvaro Casares visitará Santiago de Compostela para presentar su espectáculo Check! Un show bien. Después de acumular miles de me gusta en redes sociales, el humorista hará gala de las mejores ocurrencias costumbristas ante el público compostelano. Será el 28 de marzo, en el Teatro Abanca. Las entradas están a la venta en Ataquilla.com a partir de los 19 euros.

Teatro

La obra de teatro 'Nevenka'. Histrión Teatro

El Teatro Principal de Santiago acoge el próximo sábado 29 de marzo la obra Nevenka, de Histrión Teatro. La pieza dirigida por María Goiricelaya adapta la historia de Nevenka Fernández, la concejala de Ponferrada acosada por el alcalde de la localidad. A pesar de convertirse en la primera mujer en España en ganar un juicio por acoso sexual a un político, la obra refleja cómo la protagonista sufrió la estigmación pública.