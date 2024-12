La Papanoelada Motera de A Coruña celebra una chocolatada solidaria a favor de Fegerec

A Coruña no tendrá este año la tradicional cabalgata de Papá Noeles moteros, pero sí la chocolatada solidaria. El evento, a través del que se recaudarán fondos para la Federación Gallega de Enfermedades Raras (Fegerec), se celebrará este domingo en O Burgo.

Concello da Coruña Esta es la programación completa de la Navidad 2024 en A Coruña día a día

La organización informó a mediados de noviembre de que la cabalgata no podría celebrarse debido a "causas no imputables y sobrevenidas recientemente". La marea roja que cada año une Culleredo con A Coruña no saldrá esta Navidad, aunque mantiene su carácter solidario.

La Asociación PapaNoelada Motera Coruña explica que el 22 de diciembre, desde las 16:30 horas, se celebrará en el parking de Gadis de O Burgo la chocolatada solidaria a favor de Federec. Representantes de la entidad estarán presentes para responder a las dudas de los participantes.

"Naturalmente, iremos con nuestra indumentaria reglamentaria de Noel y esperamos, a pesar de los pronósticos del tiempo, llenar la calle de Noeles", explica la entidad. Los más pequeños, además, podrán disfrutar de un ambiente musical durante toda la jornada.