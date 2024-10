Adiós a la Santa Compaña en Santiago: guía de supervivencia contra el mundo sobrenatural gallego

Solo quedan unas horas para Halloween. Seres del mundo sobrenatural gallego se dejarán ver por las calles de Santiago de Compostela para atemorizar a niños y adultos en la noche más terrorífica del año. Brujas, demonios, vampiros, hombres lobo y duendes rondarán por las vías de la capital gallega en busca de unos cuantos pobres inocentes a los que pegar un buen susto, si bien estos seres mitológicos también evitarán a toda costa callejones y parques oscuros para escapar de la Santa Compaña.

Encontrarse con la Santa Compaña, también conocida como Huespeda o Genti de Morti, es sinónimo de tragedias, ya que la aparición de esta procesión de ánimas encabezadas por un mortal anticipa que alguien va a morir. ¿Cuál es el secreto para que no te secuestre en Halloween? La fecha favorita de esta lúgubre fila de almas es la noche del 31 de octubre y la forma más fácil para saber cómo sobrevivir a ella es preguntando a alguna persona mayor, aunque si no tienes oportunidad o desconoces por completo el mundo sobrenatural gallego, hay otra forma.

Si estás de paso por la capital gallega y quieres estar protegido la noche de Halloween, pero no tienes ni idea de por donde empezar, el tour 'Compostela Mágica: el mejor free tour de leyendas', que puedes reservar a través de GuruWalk, te ofrece trucos y herramientas para que brujas, demonios y duendes se mantengan lejos de ti este 31 de octubre (y el resto del año). Yo tuve la oportunidad de vivir esta interesante experiencia hace solo unos días, pero tranquilo amigo lector, el tour está disponible todo el año.

Guía de supervivencia al mundo sobrenatural gallego

Santiago de Compostela es tierra de leyendas y sus vecinos conocen a la perfección qué amuletos utilizar para que seres sobrenaturales no puedan entrometerse en sus vidas; de hecho, un duendecillo maligno que suele frecuentar esta cuidad es el nubeiro y para evitarlo, lo mejor es no hablar del tiempo. ¿Por qué? Este personaje mitológico maneja a su antojo las nubes con el fin de provocar rayos, truenos y lluvias intensas para arruinar cosechas y días de fiesta.

Dos calabazas y una escoba. Shutterstock

La ruta turística ''Compostela Mágica: el mejor free tour de leyendas" comienza en la propia plaza del Obradoiro y continúa por la plaza de la Azabachería para hablar de un símbolo de protección cristiano que desde hace varios siglos se usa para atraer la buena suerte y contra el mal de ojo: la figa de azabache.

Este objeto en forma de mano cerrada con el dedo pulgar entre el índice y el corazón tiene un carácter protector contra los maleficios. Se trata del elemento más poderoso de protección contra el mal de ojo que existe en Galicia y si se rompe, es que se ha tragado una maldición. En ese caso, deberemos deshacernos de ella y enterrarla para que la tierra la absorba.

Un dato a tener en cuenta es que la figa solo activa sus poderes protectores si un familiar, amigo o conocido te la regala.

Bruxas y meigas

Seguro que has oído hablar mucho sobre bruxas y meigas, pero quizás no sabes cuáles son las "buenas" y cuáles son las "malas". No existe un acuerdo unánime sobre este asunto, varía según una zona u otra, pero la creencia popular dice que las meigas son mujeres que utilizan su conocimiento de las hierbas medicinales para curar enfermedades.

Pero ojo, también existen las meigas chuchonas, asociadas a la magia negra. Para protegerse de sus malas intenciones, los gallegos utilizan amuletos y rituales, como las hierbas de San Xoán, que se recogen en la noche de San Juan, y la famosa queimada, una bebida alcohólica hecha a base de aguardiente, azúcar, cáscaras de limón y granos de café que sirve para ahuyentar a los malos espíritus, aunque para ello es necesario citar el siguiente conjuro:

Mouchos, coruxas, sapos e bruxas;

demos, trasnos e diaños;

espíritos das neboadas veigas,

corvos, pintegas, e meigas;

rabo ergueito de gato negro

e todos os feitizos das menciñeiras.

Podres cañotas furadas,

fogar dos vermes e alimañas,

lume da Santa Compaña,

mal de ollo, negros meigallos;

cheiro dos mortos, tronos e raios;

fuciño do sátiro e pe do coello,

ladrar de raposo, rabiño de martuxa,

oubeo do can, pregón da morte…

Pecadora lingua da mala muller

casada cun home vello.

Averno de Satán e Belcebú,

lume de cadáveres ardentes,

lumes fatuos da noite de San Silvestre,

corpos mutilados dos indecentes,

e peidos dos infernales cus…

Bruar da mar embravecida,

agoiro de naufraxios.

Barriga machorra da muller ceibe,

miañar dos gatos que andan á xaneira,

guedella porca da cabra mal parida

e cornos retortos de castrón…

Con este cazo

levantarei as chamas deste lume

que asemella ao do inferno,

e as meigas ficarán purificadas

de tódalas maldades.

Algunhas fuxirán a cabalo das súas escobas,

para iren se asulagar

no mar de Fisterra.

Ouvide! Escoitade estos ruxidos…!

Son as bruxas que están a purificarse

nestas chamas espiritosas…

E cando este gorentoso brebaxe

baixe polas nosas gorxas,

tamén todos nós quedaremos

libres dos males da nosa alma

e de todo embruxamiento.

Forzas do ar, terra, mar e lume!

a vós fago esta chamada:

si é verdade que tendes máis poder

que a humana xente,

limpade de maldades a nosa terra

e facede que aquí e agora,

os espiritos dos amigos ausentes

compartan con nós esta queimada.

La Santa Compaña

Hay seres mucho peores que las brujas y los duendes: la Santa Compaña. Ruidos de cadenas, intenso olor a cera, sensación de frío, aullidos de perros que ladran aterrorizados son algunas señales que indican que la lúgubre procesión de ánimas encabezada por una persona viva, que en sus manos lleva una cruz o un caldero, está cerca de ti.

Para librarte de ella, lo mejor es dibujar un círculo en el suelo con una tiza y sal y acostarte bocabajo en su interior, aunque llevar un cuerno de escarabajo, una cruz o una cabeza de ajo son amuletos de gran ayuda para evitar que la Santa Compaña te elija para liderar la procesión de almas en pena.

Grafiti de la Santa Compaña en Pontevedra. Fuente: @Lameiro vía Wikipedia

Pero si el mortal que lidera la fila de almas en pena te entrega la cruz, debes responder repetidamente 'Cruz teño' con los brazos abiertos en cruz para protegerte de la Santa Compaña y que esta continúe su camino sin la posibilidad de hacerte entrega de la cruz.

Si quieres sobrevivir al mundo sobrenatural gallego deberás seguir los consejos de esta guía básica, aunque existen muchos más trucos y potentes amuletos que puedes descubrir en el tour 'Compostela Mágica: el mejor free tour de leyendas'. Está disponible todo el año y la experiencia merece la pena, ya que comenzarás a ver Santiago de Compostela desde otra óptica. Yo ya tengo mi figa de azabache contra el mal de ojo.