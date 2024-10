Planes en A Coruña para pasarlo en grande: Festival Intersección, Deportivo, conciertos...

El mes de octubre encara su recta final y todo apunta que tiempo no terminará de acompañar de este fin de semana, pero que no cunda el pánico porque la agenda de ocio de A Coruña incluye varios planes de interior para que no tengas que cagar con el paraguas y tampoco pases frío.

A veces pensamos que los planes más divertidos tienen lugar en los meses en verano, pero lo cierto es que en la ciudad herculina, independientemente de la época del año, siempre hay un plan para pasarlo bien y disfrutar de los días libres. Si te estás preguntado por las propuestas más interesantes para este fin de semana, recuerda que en la agenda de Quincemil puedes consultarlas al detalle.

En este artículo, sin embargo, vamos a resumir aquellas que no te puedes perder y ya te adelantamos que hay actividades para todo tipo de públicos y gustos: desde conciertos hasta una feria para los amantes del motor. También habrá un hueco muy especial para el humor, la solidaridad y el audiovisual. ¡Vamos allá!

Festival Intersección

Gonzalo E. Veloso, director del festival Intersección Intersección

Intersección, el Festival Internacional de Cine de A Coruña, celebra su séptima edición con una programación internacional que lleva el cine a varios espacios culturales de la ciudad, como el Teatro Colón, la Filmoteca de Galicia y la Fundación Luis Seoane. Las entradas son libres hasta completar aforo, excepto para las sesiones que tienen lugar en Cantones Cines, que tiene un coste por sesión de 3,5 euros.

El talento gallego está muy presente en la Sección Galicia con los trabajos de cineastas como Lois Patiño y Xacio Baño, mientras que la Sección Internacional trae cine de autor sin fronteras y sin restricciones de la mano de Nelson Carlos dos Santos Arias, Martín Rejtman y Courtney Stephens.

La programación del Festival Internacional de Cine de A Coruña incluye varios talleres paralelos para analizar y perfeccionar el trabajo interpretativo del actor en puestas de escena cinematográficas, y ofrecer una visión teórica del cine de vanguardia de la década de 1920.

Conciertos de Amancio Prada y Marina Reche

Amancio Prada en concierto.

Amancio Prada volverá a actuar en la ciudad herculina ocho años después de su último concierto, que ofreció en la sede de la Real Academia Galega (RAG), con motivo de un homenaje a Rosalía de Castro. Esta última actuación será el domingo, 27 de octubre, a las 19:30 horas en el Teatro Colón y está incluida en su gira Libremente, con la que celebra sus 50 años en escena y presenta su nuevo disco.

Por otra parte, Marina Reche aterrizará en Garufa Club para presentar su primer EP Claridad y su nuevo single Lo he intentado. La cantante procedente de Elche, hermana de la también cantante Alba Reche, exconcursante de Operación Triunfo, comenzó a girar en 2019 con su estilo de pop electrónico y R&B, y en 2020 realizó su primera colaboración junto al conocido rapero Juancho Marqués en el tema A Ciegas.

Motor Ocasión 2024 en A Coruña

Motor Ocasión Motor Ocasión

La XXVII edición del Salón del Vehículo Usado y de Ocasión reunirá durante cuatro días, del 24 al 27 de octubre, las mejores oportunidades de los concesionarios oficiales de la comarca de A Coruña. Motor Ocasión vuelve a EXPOCoruña con una exposición de 13.000 metros cuadrados en la que aquellos interesados podrán encontrar una gran variedad de ofertas en modelos de numerosas marcas.

"Excelente oportunidad para comprar distintas opciones de forma cómoda y con un buen asesoramiento. Desde deportivos, SUV, familiares, coupés a pequeños modelos urbanos. Encontrarás una gran variedad de híbridos y eléctricos de los más demandados", apuntan desde la organización del Salón del Vehículo Usado y de Ocasión.

Concierto solidario a favor de AECC

A Coruña acoge un concierto solidario a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer Cedida

El Centro Ágora de A Coruña acogerá hoy jueves, 24 de octubre, un concierto benéfico a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Será un homenaje también a Alfonso Fernández Méndez, bajista de larga trayectoria en la ciudad herculina y fallecido en febrero de 2024 a causa de un cáncer múltiple terminal.

El evento comenzará a las 20:00 horas y en él participarán los siguientes grupos: Los poetas resucitados, Mita Adriana Beutel, Master Blaster, Tiramillas Band, José Brea, José Ángel Colorado, Jam on y Gabriel Encinar trío, en una gala presentada por Manuela Varela.

Espectáculo Un show de Almu Lasacre

El show de Almu Lasacre.

Irónica, mordaz e irreverente son los principales rasgos de la personalidad de Almu Lasacre, una cómica nacida en Guinea Ecuatorial y criada en Valencia. El espectáculo Un show de Almu Lasacre promete habla sobre su particular forma de experimentar la vida como inmigrante, esposa y madre, y a buen seguro, no dejará indiferente a nadie. El show tendrá lugar el sábado, 26 de octubre, a las 20:00 horas en la sede Afundación de A Coruña.

Deportivo vs Racing de Santander

Riazor RCDeportivo

El Deportivo se enfrentará este domingo en Riazor al Racing de Santander. La cita ha sido declarada de alto riesgo, ya sus grupos ultras no mantienen buena relación y ha habido problemas en otras ocasiones. El encuentro se disputará a partir de las 16:15 horas y por lo tanto se reforzará la seguridad para evitar problemas en la ciudad durante el fin de semana.