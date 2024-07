Estos son los grandes eventos que se celebrarán en A Coruña en el mes de agosto

La música, la artesanía y el deporte protagonizan la agenda cultural del mes de agosto en A Coruña. El verano continúa en la ciudad herculina con actividades para todos los gustos: desde conciertos por las Fiestas de María Pita hasta firmas de libro con motivo de la Feria de Libro.

El Festival Noroeste Estrella Galicia es uno de los eventos más esperados y este 2024 reunirá a Vetusta Morla, Xoel López, Fillas de Cassandra y The Rapants. Pero ahí no acaban los planes porque el festival Viñetas desde O Atlántico promete muchas sorpresas en su 40º edición, que hará un guiño a Akira Toriyama, creador de Son Goku y Arale.

En la agenda de Quincemil puedes consultar todas las propuestas de ocio del mes de agosto, aunque en este artículo te resumimos las más interesantes:

Fiestas de María Pita y Festival Noroeste

Kate Ryan, Vetusta Morla, The Rapants y Omar Montes

Lucas Pérez será el encargado de dar inicio a las Fiestas de María Pita, que este 2024 reunirá a destacados artistas del panorama nacional e internacional, como Mocedades y Los Panchos, Kate Ryan y Los Planetas. Además, el Festival Noroeste Estrella Galicia traerá a Vetusta Morla, Xoel López, Crystal Fighters, Triángulo de Amor Bizarro, The Rapants y Fillas de Cassandra.

La programación de las Fiestas de María Pita incluye otras actividades culturales entre 1 de agosto y el 1 de septiembre, como el Trofeo Teresa Herrera y la Batalla Naval. El espectáculo de fuegos artificiales del Paseo Marítimo tendrá lugar el viernes 16 de agosto a las 23:30 horas, dos días más tarde de lo que A Coruña está acostumbrada.

Feria del Libro

La Feria del Libro de A Coruña, en una imagen de archivo Quincemil

Más de un centenar de autores participarán en la Feria del Libro de A Coruña, que comenzará el jueves 1 de agosto con el pregón de la poeta Dores Tembras -autora de Enxertos, Cronoloxía da urxencia, Auga a través y Alentos ao vacío, entre otros títulos- y se extenderá hasta el sábado 10 de agosto.

Los jardines de Méndez Núñez acogerán numerosos stands, que permanecerán abiertos en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas, además de presentaciones y firmas de libros y actividades para todo tipo de públicos: desde mayores hasta pequeños.

Circuito Nacional de Vóley Playa

Una pelota de vóley playa Shutterstock

El Circuito Nacional de Vóley Playa será el gran protagonista del mes de agosto en la playa de Riazor. El evento acogerá el Tercer Trofeo Ciudad de A Coruña, en el que participarán las mejores parejas nacionales de las categorías femenina y masculina. Los encuentros se disputarán el 4 y 5 de agosto desde las 09:00 horas hasta las 20:00 horas, aproximadamente.

Feria de Artesanía Mostrart

Feria Mostrart en A Coruña Quincemil

La Feria de Artesanía Mostrart es otra de las grandes destacadas del mes de agosto y este 2024 participan un total de 43 stands y 70 profesionales de la artesanía, de los cuales 55 son gallegos, 14 de otras comunidades autónomas y un taller francés.

Esta 40 edición vuelve con un nuevo programa de talleres artesanales 'Oficios al Sol', que celebrará diferentes actividades gratuitas abiertas a la participación de la ciudadanía, como talleres de cuero, orfebrería, juguetes, bisutería, cerería y cerámica y modelado.

La Feria de Artesanía Mostrart podrá visitarse hasta el próximo domingo 25 de agosto, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas, en los Jardines de Méndez Núñez.

Los40 Summer Live

El festival de Los40 Summer Live se celebrará en Culleredo (A Coruña) el 8 de agosto @polgranch y @almacor

Pol Granch, La Beba, Noan, Walls, Almácor, DePol, Hilario y Adexe&Nau estarán el próximo jueves 8 de agosto en O Burgo, en Culleredo (A Coruña), escenario de Los40 Summer Live. Completan el cartel de este año Charlie USG, César AC, Polo Nández, Lemot y J Francis.

Además de los artistas ya confirmados, David Álvarez amenizará el show que, a buen, seguro sacará a bailar a mayores y jóvenes. El concierto comenzará a las 20:00 horas en el aparcamiento público de O Burgo, frente a la ría, y como en otras ediciones, será gratuito.

Festival Viñetas desde O Atlántico

Viñetas desde o Atlántico 2024: del 12 ao 18 de agosto en A Coruña y con guiño a Son Goku

Emocionar, divertir y sorprender al público es lo que busca el festival Viñetas desde O Atlántico, que regresa a la ciudad herculina del lunes 12 al domingo 18 de agosto, bajo la dirección del autor coruñés Manel Cráneo, tras la renuncia de Miguelanxo Prado.

El programa de la 27º edición -que hará un guiño a Akira Toriyama, creador de Son Goku y Arale, series que marcaron a muchas generaciones de gallegos- girará alrededor de espectáculos, proyecciones, actividades infantiles, charlas con autores, conciertos y actividades gastronómicas.

Viñetas desde o Atlántico ofrecerá una muestra de más de 40 autoras y autores gallegos, 18 exposiciones, 100 firmas, 36 expositores y cerca de 30 actividades en la calle.

Mercado del Encanto

Mercado del Encanto

El Mercado del Encanto, el pop up de referencia en Madrid, aterrizará del jueves 15 al domingo 18 de agosto en el Hotel Meliá María Pita de A Coruña. Tras 9 años y más de 90 ediciones celebradas en ciudades, como Madrid, Logroño y Vitoria, el Mercado del Encanto deleitará a sus visitantes con las últimas tendencias en moda femenina, joyería, cosméticos naturales, juegos educativos, decoración, fotografía, ilustración...

Conciertos Candlelight

Concierto Candlelight.

A Coruña será testigo este mes de agosto dos nuevos conciertos Candlelight. El salón Victoria del NH Collection Finisterre acogerá esta experiencia inmersiva bajo la luz de las velas. El primer concierto será un tributo a ABBA, con exitosos temas que no entienden de generaciones, como Dancing queen, Waterloo, Super trouper, Mamma mia, Lat all your love on me y Chiquitita. Será el sábado 24 y comenzará a las 20:00 horas.

Por otra parte, el segundo show será un concierto tributo a Hans Zimmer y comenzará a las 22:00 horas. Aún quedan entradas disponibles, con precios a partir de los 16 euros.