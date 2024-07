Esta es la programación de las Fiestas de María Pita en A Coruña día a día

A una semana de que comiencen las Fiestas de María Pita, el Ayuntamiento de A Coruña anunció ayer la programación del 2024 con conciertos de Kate Ryan, Mocedades y Los Panchos, Los Planetas, Omar Montes y demás artistas. Además, un año más el pregón tendrá toque deportivista: Lucas Pérez será el encargado de dar inicio a las fiestas el 1 de agosto.

No obstante, la programación de las Fiestas de María Pita no se reduce a los conciertos en la céntrica plaza, también hay otras actividades culturales programadas entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre. Entre ellas, como no puede ser de otra forma, la Batalla Naval.

Dentro de las celebraciones también está el Festival Noroeste, cuyo cartel todavía es un misterio. Según ha avanzado la alcaldesa, Inés Rey, la programación se presentará el viernes 26 de julio.

Programación por días

Jueves 1 de agosto

Pregón de Lucas Pérez, capitán del Deportivo. Plaza de María Pita a las 21:00 horas.

Concierto de Kate Ryan. Plaza de María Pita a las 22:00 horas.

Feria del Libro. Jardines de Méndez Núñez.

Viernes 2 de agosto

Concierto de Mocedades y Los Panchos. Plaza de María Pita a las 22:00 horas.

Feria del libro. Jardines de Méndez Núñez.

Sábado 3 de agosto

Concierto de Los Planetas. Plaza de María Pita a las 22:00 horas.

Feria del libro. Jardines de Méndez Núñez.

Domingo 4 de agosto

Rock en Familia. Plaza de María Pita a las 20:00 horas.

Feria del libro. Jardines de Méndez Núñez.

Lunes 5 de agosto

Concierto de Omar Montes. Plaza de María Pita a las 22:00 horas.

Festival Noroeste Estrella Galicia.

Feria del libro. Jardines de Méndez Núñez.

Martes 6 de agosto

'Locos por la música'. Plaza de María Pita a las 20:30 horas.

Festival Noroeste Estrella Galicia.

Feria del libro. Jardines de Méndez Núñez.

Miércoles 7 de agosto

Festival Noroeste Estrella Galicia.

Festival Internacional de Folclore. Plaza de María Pita a las 20:00 horas.

Feria del libro. Jardines de Méndez Núñez.

Jueves 8 de agosto

Festival Noroeste Estrella Galicia.

Festival Internacional de Folclore. Plaza de María Pita a las 20:00 horas.

Feria del libro. Jardines de Méndez Núñez.

Viernes 9 de agosto

Festival Noroeste Estrella Galicia.

Festival Internacional de Folclore. Plaza de María Pita a las 20:00 horas.

Trofeo Teresa Herrera. Estadio de Riazor.

Feria del libro. Jardines de Méndez Núñez.

Sábado 10 de agosto

Festival Noroeste Estrella Galicia.

Festival Internacional de Folclore. Plaza de María Pita a las 20:00 horas.

Trofeo Teresa Herrera. Estadio de Riazor.

Feria del libro. Jardines de Méndez Núñez.

Domingo 11 de agosto

Festival Internacional de Folclore. Plaza de María Pita a las 20:00 horas.

Lunes 12 de agosto

Concierto de La Plazuela. Plaza de María Pita a las 22:00 horas.

Viñetas desde o Atlántico.

Cascarillarte, con Paco Nogueiras. Campo da Leña a las 19:30 horas.

Martes 13 de agosto

Concierto de Ariel Rot. Plaza de María Pita a las 22:00 horas.

Viñetas desde o Atlántico.

Cascarillarte, con Danthea Teatro. Campo da Leña a las 19:30 horas.

Miércoles 14 de agosto

Concierto de Budiño, con la colaboración de Mercedes Peón, Vega, Libeliñas y Tarandeiras y Nekane Louzaou. Plaza de María Pita a las 22:00 horas.

Viñetas desde o Atlántico.

Cascarillarte, con Caramuxa Teatro. Campo da Leña a las 19:30 horas.

Jueves 15 de agosto

Viñetas desde o Atlántico.

Feria del Libro Antiguo. Jardines de Méndez Núñez.

Cascarillarte, con Pérez&Fernández. Matogrande a las 19:30 horas.

Viernes 16 de agosto

Batalla Naval. Playa de Riazor y Orzán a las 23:30 horas.

Viñetas desde o Atlántico.

Feria del Libro Antiguo. Jardines de Méndez Núñez.

Fiestas en los barrios: Oza-Gaiteira-Os Castros.

Cascarillarte, con Os contos de Pablísimo. Oza- Gaiteira. 19:30 horas.

Sábado 17 de agosto

Concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Plaza de María Pita a las 21:00 horas.

Viñetas desde o Atlántico.

Feria del Libro Antiguo. Jardines de Méndez Núñez.

Fiestas en los barrios: Oza-Gaiteira-Os Castros.

Domingo 18 de agosto

Concierto de la Banda Municipal de Música de A Coruña. Plaza de María Pita a las 21:00 horas.

Viñetas desde o Atlántico.

Feria del Libro Antiguo. Jardines de Méndez Núñez.

Lunes 19 de agosto

Concierto de la Orquesta GAOS. Plaza de María Pita a las 21:00 horas.

Feria del Libro Antiguo. Jardines de Méndez Núñez.

Cascarillarte con Náufragos de Teatro. Plaza de las Bárbaras a las 19:30 horas.

Martes 20 de agosto

Concierto de la orquesta de la Cámara Galega. Plaza de María Pita a las 21:00 horas.

Feria del Libro Antiguo. Jardines de Méndez Núñez.

Fiestas en los barrios: Eirís.

Cascarillarte con Tírteres de Micromina Eirís a las 18:00 horas

Cascarillarte con Maga Fani. Eirís a las 19:30 horas.

Miércoles 21 de agosto

Certamen de Habaneras. Plaza de María Pita a las 19:30 horas.

Feria del Libro Antiguo. Jardines de Méndez Núñez.

Fiestas en los barrios: O Castrillón.

Jueves 22 de agosto

Certamen de Habaneras. Plaza de María Pita a las 19:30 horas.

Feria del Libro Antiguo. Jardines de Méndez Núñez.

Fiestas en los barrios: O Castrillón.

Viernes 23 de agosto

Certamen de Habaneras. Plaza de María Pita a las 19:30 horas.

Feria del Libro Antiguo. Jardines de Méndez Núñez.

Fiestas en los barrios: O Castrillón.

Fiestas en los barrios: Sagrada Familia.

Cascarillarte con Pedras de Cartón. O Castrillón a las 12:00 horas.

Sábado 24 de agosto

Certamen de Habaneras. Plaza de María Pita a las 19:30 horas.

Feria del Libro Antiguo. Jardines de Méndez Núñez.

Fiestas en los barrios: Sagrada Familia.

Cascarillarte con Aurora Artes Escénicas. Sagrada Familia a las 19:30 horas.

Domingo 25 de agosto

Certamen de Habaneras. Plaza de María Pita a las 19:30 horas.

Feria del Libro Antiguo. Jardines de Méndez Núñez.

Fiestas en los barrios: Sagrada Familia.

Lunes 26 de agosto

Feria del Libro Antiguo. Jardines de Méndez Núñez.

Cascarillarte con Soledad Felloza. Palavea 19:30 horas.

Martes 27 de agosto

Feria del Libro Antiguo. Jardines de Méndez Núñez.

Cascarillarte con Elefante Elegante. Palavea 19:30 horas.

Miércoles 28 de agosto

Feria del Libro Antiguo. Jardines de Méndez Núñez.

Jueves 29 de agosto

Romería de Santa Margarita con concierto de Rodrigo Cuevas y Pansenfron. Anfiteatro Santa Margarita a las 22:00 horas.

Feria del Libro Antiguo. Jardines de Méndez Núñez.

Cascarillarte con Catoxo. Vioño a las 19:30 horas.

Viernes 30 de agosto

Romería de Santa Margarita con Trilitrate, Gran Noite do Folclore y Bailador. Parque de Santa Margarita a las 19:00 horas.

Feria del Libro Antiguo. Jardines de Méndez Núñez.

Flores Rock.

Fiestas en los barrios: Novo Mesoiro.

Cascarillarte con Mago Román. Novo Mesoiro a las 18:00 horas.

Sábado 31 de agosto

Romería de Santa Margarita con Espacio participativo, Maghúa, De Ninghures, Tiruleque y Xurxo Fernandes. Parque de Santa Margarita desde las 11:00 horas.

Feria del Libro Antiguo. Jardines de Méndez Núñez.

Flores Rock.

Fiestas en los barrios: Sagrada Familia.

Domingo 1 de septiembre