Crystal Fighters, Fillas de Cassandra y The Rapants en el Festival Noroeste Estrella Galicia

El Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña, uno de los más antiguos y destacadosdel panorama musical nacional, regresa un año más a la ciudad entre el 5 y 11 de agosto y ya se conocen los artistas que integran el cartel. La propuesta de este 2024 está protagonizada por Crystal Fighters o los gallegos The Rapants y Fillas de Cassandra. Estos tres grandes nombres se unen a Xoel López y Vetusta Morla como principales cabezas de cartel del festival.

Así lo ha confirmado la alcaldesa Inés Rey durante la presentación del evento este viernes en el Castillo de San Antón, en un acto que ha contado con la presencia del popular humorista Xosé Touriñán, además deñ presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, el director xeral de Turismo, Xosé Merelles y el director corporativo de Estrella de Galicia, Antonio Viejo.

Los grupos anunciados hoy se unen a los dos nombres confirmados hace meses durante la celebración de Fitur, Xoel López y Vetusta Morla, que actuarán en un escenario de excepción como la playa de Riazor (donde Tanxugueiras llegó a congregar a 80.000 personas en la edición de 2022). Una de las novedades de este año será el espacio del que podrán gozar narradores y monologuistas: escenarios como Riazor, Santa Margarita, Campo da Leña, plaza de Azcárraga y Castillo de San Antón.

La música estará repartida en varios emplazamientos de la ciudad y en ediciones anteriores ha llegado a haber hasta 10 escenarios. El año pasado Arde Bogotá, Rayden, Mala Rodríguez y La M.O.D.A., entre otros artistas, reunieron a miles de personas en enclaves únicos de este festival como el muelle de Batería en el Puerto de A Coruña.

Asimismo, el Festival Noroeste Estrella Galicia acumula 36 años de historia y es un referente en lo que respecta a festivales musicales gratuitos. Su andadura comenzó en 1986 y desde entonces han visitado A Coruña artistas de renombre nacional como Siniestro Total, Dúo Dinámico o Nacha Pop y otros de talla internacional como Patti Smith, Editors, The Hives o Swans.

El Noroeste es también "un trampolín de artistas", según ha declarado la regidora en la presentación de esta mañana, y ha recordado que en una de las pasadas ediciones cantó en el Castillo de San Antón, la artista Rosalía.

Xanma, Samuel, Xaquín y Matías son los integrantes de The Rapants, uno de los grupos de música gallegos más de moda del momento y que incluso recibieron la nominación a un Premio Mestre Mateo por el videoclip de su canción ‘Fai Tempo’. Los de Muros deleitarán a los cruñeses con los temas más pegadizos de su último disco 'La máquina del buen rollo'.

Fillas de Cassandra es un dúo musical de Galicia formado por María SOA y Sara Faro. Su música se basa en la tradición musical y oral, el feminismo, los sonidos modernos y la mitología griega. Han recibido el Premio aRi[t]mar a la Mejor Música del Año en Galicia en 2022 y en el Noroeste cantarán temas de su último trabajo, 'Acrópole'.

Los temas del mítico álbum Star of Love y sobre todo los característico 'Love is all I Got' o 'You and I' harán las delicias de los espectadores de Crystal Fighters, banda inglesa-española que nació en 2007 a caballo entre Londres, Inglaterra y Navarra.