El túnel del Hórreo de Santiago cierra al tráfico el 27 de octubre por un simulacro de incendio

El túnel de Cornes-Hórreo de Santiago de Compostela, que une el polígono do Tambre con O Milladoiro, cerrará al tráfico el próximo martes 27 de octubre por un simulacro. Los servicios de emergencia colaborarán para extinguir un supuesto incendio y trabajar en la evacuación de los heridos y usuarios del túnel.

El Concello de Santiago y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible colaboran en este simulacro de actuación y coordinación entre todos los servicios implicados (emergencias, bomberos, sanitarios, policía local, gestores del túnel, protección civil...) ante un siniestro que implicaría la extinción de un incendio y la evacuación de heridos y usuarios en el túnel.

La preparación y realización del simulacro obligará a realizar desvíos de tráfico que garanticen la seguridad de los usuarios y de los servicios de emergencia.

Así, el tráfico en la SC-20 se cortará en ambos sentidos de circulación entre la salida del punto kilométrico 6+000 hacia la calle do Hórreo y la salida del punto kilométrico 7+000 hacia la calle Romero Donallo y Amor Ruibal (entrada y salida del túnel) entre las 10:00 horas y las 15:00 horas del martes. Los desvíos estarán debidamente señalizados.

"El Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado, establece en el apartado 5 de su Anexo II, que el mánager del túnel y los servicios de emergencia organizarán, en cooperación con el responsable de seguridad y con los organismos competentes en materia de protección civil, simulacros periódicos conjuntos para el personal del túnel y los servicios exteriores de emergencia por lo menos cada cuatro años", indica el ayuntamiento sobre la razón del simulacro.