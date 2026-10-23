Un simulacro anterior.

Un simulacro anterior. Concello de Santiago

Santiago

El túnel del Hórreo de Santiago cierra al tráfico el 27 de octubre por un simulacro de incendio

El cierre se producirá entre las 10:00 y las 15:00 horas. Los servicios implicados colaborarán para trabajar en la extinción simulada de un fuego y la evacuación de heridos y usuarios en el túnel

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El túnel de Cornes-Hórreo de Santiago de Compostela, que une el polígono do Tambre con O Milladoiro, cerrará al tráfico el próximo martes 27 de octubre por un simulacro. Los servicios de emergencia colaborarán para extinguir un supuesto incendio y trabajar en la evacuación de los heridos y usuarios del túnel.

Imagen de archivo de la acampada en Santiago.

El Concello de Santiago y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible colaboran en este simulacro de actuación y coordinación entre todos los servicios implicados (emergencias, bomberos, sanitarios, policía local, gestores del túnel, protección civil...) ante un siniestro que implicaría la extinción de un incendio y la evacuación de heridos y usuarios en el túnel.

La preparación y realización del simulacro obligará a realizar desvíos de tráfico que garanticen la seguridad de los usuarios y de los servicios de emergencia.

Así, el tráfico en la SC-20 se cortará en ambos sentidos de circulación entre la salida del punto kilométrico 6+000 hacia la calle do Hórreo y la salida del punto kilométrico 7+000 hacia la calle Romero Donallo y Amor Ruibal (entrada y salida del túnel) entre las 10:00 horas y las 15:00 horas del martes. Los desvíos estarán debidamente señalizados.

"El Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado, establece en el apartado 5 de su Anexo II, que el mánager del túnel y los servicios de emergencia organizarán, en cooperación con el responsable de seguridad y con los organismos competentes en materia de protección civil, simulacros periódicos conjuntos para el personal del túnel y los servicios exteriores de emergencia por lo menos cada cuatro años", indica el ayuntamiento sobre la razón del simulacro.