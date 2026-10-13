Dimite por motivos personales y familiares el concejal de Hacienda de Santiago, Manuel César

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santiago, Manuel César, ha presentado su renuncia al cargo por "cuestiones personales y familiares" que le impiden compatibilizar su situación con la intensa dedicación que exige la gestión municipal. El edil del BNG ha anunciado su decisión este martes, acompañado por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y otros miembros de la corporación local. Su salida se hará efectiva después de que el pleno municipal tome conocimiento de ella este viernes 16 de octubre, en una sesión convocada para las 11:00 horas.

"Es una decisión difícil, meditada, pero analizada la situación, me aboca a tomarla", ha explicado César durante su comparecencia ante los medios según recoge Europa Press. El hasta ahora responsable de las cuentas municipales ha agradecido el trabajo y la implicación de sus compañeros durante los tres años que ha permanecido en el Gobierno local, con una mención especial a los interventores, el tesorero y la jefa de contabilidad, así como al resto del personal municipal y a los representantes sindicales.

El concejal ha querido dejar claro que su renuncia no supone el final de su trayectoria política ni de su colaboración con el Bloque Nacionalista Galego. "Que no esté en el ayuntamiento, no quiere decir que no vaya a trabajar en la política", ha señalado, antes de confirmar que seguirá vinculado a la organización y colaborando con el proyecto municipalista de Goretti Sanmartín. En este sentido, ha expresado su intención de ayudar a que la actual alcaldesa repita al frente del Ayuntamiento de Santiago en 2027.

Balance de tres años al frente de las cuentas municipales

Durante su intervención, Manuel César también ha repasado algunas de las principales actuaciones desarrolladas desde el área de Hacienda. El edil ha defendido que asumió sus responsabilidades con el objetivo de mejorar la gestión existente y avanzar en la calidad de los servicios municipales, una tarea que, según ha destacado, ha permitido introducir cambios en diferentes ámbitos de la administración local.

Entre las medidas que ha reivindicado figuran las modificaciones de varias ordenanzas fiscales, dirigidas a simplificar los trámites administrativos, facilitar el acceso a bonificaciones y permitir el aplazamiento y fraccionamiento de deudas. También ha destacado la implantación de la tasa turística en Santiago, un procedimiento desarrollado en colaboración con el área municipal de Turismo y que convirtió a la capital gallega en uno de los primeros municipios de Galicia en aplicar este gravamen.

En el apartado económico, el concejal ha asegurado que el Ayuntamiento ha mantenido los impuestos municipales sin incrementos durante su etapa, pese al encarecimiento de los contratos públicos. Asimismo, ha defendido que se ha preservado la estabilidad presupuestaria y reducido el endeudamiento financiero con las entidades bancarias respecto a la situación que encontró al incorporarse al Gobierno local.

César también ha aludido a los trabajos para la valoración de los puestos de trabajo municipales, desarrollados mediante un convenio con la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Este proceso permitirá avanzar hacia la aprobación de la primera relación de puestos de trabajo (RPT) del Ayuntamiento y establecer las cuantías económicas correspondientes a los complementos salariales, además de introducir otras mejoras en la organización del personal.

El hasta ahora responsable de Hacienda ha mencionado, por último, la licitación de varios servicios municipales que llevaban años pendientes, entre ellos el transporte público urbano y los contratos de conserjería y limpieza de los centros de educación infantil y primaria. Estas actuaciones forman parte del balance que ha presentado antes de abandonar sus responsabilidades en la corporación.

Saleta Chao Rivas será su sustituta en el Ayuntamiento

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha confirmado que Saleta Chao Rivas ocupará el puesto de Manuel César en la corporación municipal. La futura concejala, que figuraba en el número siete de la candidatura del BNG en las últimas elecciones municipales, es actualmente diputada en el Parlamento de Galicia y portavoz de Turismo de la formación nacionalista.

Chao Rivas ya trabajó anteriormente en el gabinete municipal, una experiencia que, según ha subrayado Sanmartín, le permitirá incorporarse con conocimiento del funcionamiento interno de la Administración local. "Tiene un plus añadido de conocimiento de la casa, de haber trabajado aquí y de estar muy familiarizada con todo lo que son los procedimientos administrativos y procedimientos de gestión del Ayuntamiento de Santiago", ha señalado la regidora.

La alcaldesa ha agradecido la labor desempeñada por César y ha calificado de "muy satisfactorio" el balance de su etapa al frente de las cuentas municipales. Sanmartín también ha insistido en que la salida del concejal no implica una ruptura con el proyecto político del BNG y ha resumido su continuidad en la organización con una frase: "Este no es ningún punto final".

Por el momento, el Gobierno local no ha detallado cómo quedarán distribuidas las competencias tras la marcha de César. Sanmartín ha avanzado que abordará las cuestiones relativas al reparto de áreas y a la incorporación de la nueva edila en una próxima comparecencia.

La renuncia de Manuel César será comunicada formalmente al pleno de Santiago este viernes. Con ese trámite, el Ayuntamiento iniciará el relevo en una de las áreas centrales de la gestión municipal, mientras el hasta ahora concejal mantendrá su vinculación política con el BNG.