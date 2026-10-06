Un miembro de Protección Civil Ames en la zona donde sucedió el deceso Protección Civil

Muere un peregrino en Ames (A Coruña) mientras realizaba el Camino de Fisterra

Un peregrino murió este lunes tras sufrir una parada cardíaca mientras realizaba el Camino de Fisterra a su paso por el municipio de Ames (A Coruña).

El suceso se produjo alrededor del mediodía, cuando los servicios de emergencias recibieron el aviso de que una persona que recorría la ruta había sufrido una indisposición.

Hasta el lugar se desplazó personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que practicó maniobras de reanimación al peregrino. Pese a los esfuerzos de los sanitarios, finalmente no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

En el operativo participaron también agentes de la Policía Local de Ames y de la Guardia Civil, además de miembros de Protección Civil. Desde este último servicio trasladaron sus condolencias a los compañeros, amigos y familiares del fallecido.