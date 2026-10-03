El PP de Santiago organiza su romería popular con 250 asistentes

El PP ha organizado este sábado su II Romería Popular a la que acudieron unas 250 personas. Allí, el líder del partido local y candidato a la alcaldía Borja Verea aseguró estar "preparado para gobernar".

"Somos un equipo con experiencia y todos compartimos un mismo sentimiento, que sentimos Santiago. Los santiagueses están esperando a que por fin llegue este cambio y que podamos por fin gobernar nuestra ciudad", aseguró en un discurso en el que agradeció el trabajo de los voluntarios y afirmó que el partido ha ganado nuevos afiliados.

A falta de varios meses para las elecciones municipales, Verea animó a los simpatizantes a apoyar al partido en estos "meses decisivos" para llevar una fuerza "que va a ser imparable en mayo".

A la romería acudió la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, que ve en Verea la "única alternativa posible" a un "agotado" BNG con "el alcalde que Santiago merece y necesita".

También estuvo el presidente provincial del partido, Diego Calvo, que señaló a Goretti Sanmartín como "un problema" para Santiago, asegurando que tiene a la ciudad "secuestrada", mientras que lo que considera que necesita la ciudad es "más Borja Verea, más Partido Popular y más gestión. Santiago no puede resignarse al bloque y a la confrontación".

En la romería se homenajeó a Manuel Munín, Ismael Carballido y José Corral por llevar más de 40 años vinculados al partido.