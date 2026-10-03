Centenares de personas piden en Santiago una huelga general "por una vivienda digna"

Varias personas durante una acampada por la vivienda, en la plaza del Obradoiro, a 1 de octubre de 2026, en Santiago de Compostela Álvaro Ballesteros / EP

Varios centenares de personas se han concentrado este sábado en la Plaza del Obradoiro para reclamar una vivienda "digna" y "soluciones permanentes" a la crisis habitacional, convocados por el Sindicato de Inquilinas y diversas plataformas por la vivienda.

A la concentración también han acudido personajes destacados de la política gallega como la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro; y el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, entre otros; según ha informado Europa Press.

La convocatoria llega tras la caída este viernes en el Congreso de los dos decretos ley con medidas sobre vivienda que incluían, entre otras medidas, la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año.

Así, tras las concentraciones de esta semana, y con una "acampada indefinida" en la praza do Obradoiro, las organizaciones han llamado a salir a la calle este sábado en varias ciudades, además de convocar concentraciones y otros actos reivindicativos en próximos días.

"Tenemos que seguir luchando por una vivienda digna, por una vivienda universal, por una vivienda gratuita y de calidad. Los decretos que se negociaban y que finalmente no fueron aceptados, tenemos claro que son absolutamente insuficientes. No dejan de ser parches a un sistema que nos ahoga día a día, cada vez más. Son medidas insuficientes y por eso mismo seguiremos luchando con un horizonte mayor", ha defendido la portavoz de la acampada del Obradoiro, Eirena Souto.

Ha avanzado que la acampada es indefinida y que continuarán "exigiendo reformas que permitan vivir y que permitan a todas las personas, independientemente de posibles discriminaciones que sufran por cuestiones raciales, por pertenecer al colectivo LGTBI o por estar en situación irregular, disponer de una vivienda".

Si bien los manifestantes han coreado algunas de las consignas habituales de esta semana como 'non, non, non á especulación', lo más repetido ha sido el llamamiento a huelga general, que han acompañado haciendo sonar sus llaves.

Esta apelación se ha repetido en el manifiesto que han leído portavoces del sindicato de inquilinas al finalizar la concentración y que han secundado los participantes.

Además, han animado a unirse a la acampada en el Obradoiro y a participar en el resto de manifestaciones convocadas para esta tarde, a partir de las 19:00 horas, en diferentes puntos de Galicia.

"Futuro hipotecado por el bipartidismo"

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reivindicado que una casa "es mucho más que cuatro paredes", puesto que es el lugar donde nacen "nuestros proyectos de vida".

"Estamos en un momento en que el futuro, para miles de personas, está hipotecado precisamente porque el bipartidismo ha permitido durante años que el derecho a la vivienda se convirtiera en un derecho de especulación", ha aseverado.

Para Pontón, las manifestaciones y acampadas son la prueba de que la sociedad ha dicho "basta ya" a la especulación con la vivienda. "Basta ya de echar de nuestras ciudades a los jóvenes, basta de desahucios como los de Mari Carmen", ha lamentado.

Pontón ha acusado directamente al PPdeG. "Es evidente que no llegamos aquí por casualidad. Llegamos aquí, en el caso de Galicia, porque llevamos 17 años con un Gobierno del PP que, deliberadamente ha boicoteado y triturado la política social de vivienda. 17 años donde casi no se ha construido vivienda pública, donde se ha permitido que los alquileres suban sin tomar ninguna medida a pesar de tener soluciones en su mano", ha lamentado la portavoz nacionalista.

La nacionalista considera que el gobierno de Rueda, "al que no le importa que la gente las pase canutas", queda "retratado". "Única y exclusivamente está defendiendo los intereses de los grandes rentistas, de fondos buitre y de los que quieren especular con la vivienda", ha afirmado.

Asimismo, apunta también al Gobierno central, que debería haber sido "valiente" y haber tomado medidas durante estos años "realmente estructurales", que fuesen "al fondo del problema". "En este momento, el Gobierno central tiene más de 1.200 viviendas que podía poner a disposición de los gallegos y simplemente no lo hace porque no quiere", ha recordado.

No valen "parches", ha dicho Pontón, y menos todavía "lo que acaba de hacer el PP de Feijóo y de Rueda, de ponerse descaradamente del lado de la especulación".

"Hoy, desde aquí y desde el BNG, reivindicamos que llegó el momento de que se tomen medidas contundentes para poder frenar la especulación que se está haciendo con la vivienda. Y es posible hacerlo si hay voluntad política. Creo que es importante que hoy, en la calle, esa mayoría social que está harta de ver cómo se especula, tome la palabra porque va a ser decisivo para que realmente haya un cambio en las políticas de este país", ha concluido.

"Se han caído las caretas"

En la misma línea se ha expresado el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Besteiro. "Todos estamos en riesgo de ser vulnerables", ha advertido, refiriéndose a los partidos que tumbaron en el Congreso los dos decretos de vivienda.

"Se han caído las caretas de los que defendían el rescate a la banca y miran para otro lado cuando hay que rescatar a las personas (...).

Tanto que hablan de defender la Constitución, ayer tuvieron una buena oportunidad de defender un derecho que está recogido en ella", ha señalado el líder socialista para recordar que la sociedad se encuentra en una "situación de emergencia", todos "salvo quienes dieron ese portazo a los más vulnerables".

Besteiro ha animado a "invertir más en vivienda pública y que esa vivienda siga siendo siempre pública". Ha insistido además en que esa emergencia "es hoy, no dentro de cinco años", para señalar la urgencia de contar medidas que garanticen una oferta a precios asumibles.

En ese sentido, ha destacado que el PSOE lleva tiempo defendiendo la necesidad de "recuperar viviendas vacías para ponerlas en el mercado, dando seguridad también a los arrendadores, pero que eso no ampare abusos". "Queremos también rehabilitar y recuperar gran parte del patrimonio que hoy no puede estar la disposición de nadie", ha añadido, remarcando que se trata de cuestiones "absolutamente esenciales".

A esto ha unido la reivindicación de un transporte "digno", "indispensable" para facilitar que las personas se puedan desplazar entre sus lugares de residencia y de trabajo.

"Pero lo fundamental hoy es preservar y proteger ese derecho a la vivienda digna, no solo para jóvenes, sino también para muchísima gente que sufre una enorme dificultad para llegar a fin de mes, gente que hoy tiene vivienda pero no sabe si mañana podrá disfrutar de ella", ha concluido.