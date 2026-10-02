Trabajadoras del SAF de Santiago cobran la nómina de septiembre: "La situación no está normalizada"

Las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Santiago de Compostela cobraron ayer la nómina de septiembre. La empresa concesionaria del servicio les había comunicado a principios de semana que no les ingresaría el sueldo del noveno mes del año, pero finalmente sí lo ha hecho, aunque la preocupación sigue porque todavía le queda el mes de octubre al frente del SAF.

La UTE firmó un contrato de dos años que expiró el pasado 31 de mayo y uno más de prórroga, que se ha aplicado por cinco meses al haberse licitado el nuevo contrato por 14,5 millones de euros. La actual concesionaria comunicó hace tiempo que no quería seguir prestando el servicio y el concello también era contrario a que fuese así.

Y es que los problemas comenzaron hace ya meses, cuando la plantilla no cobró la paga extra de verano. "As traballadoras xa teñen o susto e o disgusto no corpo por non poder cobrar a paga extra. O tema é que é a plantilla a que está financiando un problema económico da empresa", explicó en ese momento el secretario de Negociación Colectiva de CCOO-Hábitat, Ricardo Santos.

La UTE SIAD24-ASISTENZIA esgrimió en ese momento que el impago se debía a circunstancias puntuales, pero esta semana comunicó que no pagaría el mes de septiembre alegando que no había cobrado facturas del concello. Algo que la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, desmintió rápidamente en una rueda de prensa celebrada el miércoles.

"O concello está ao día do pago das facturas. Se esta é unha escusa que trasladou a empresa, non é real", indicó Rozas, insistiendo en que el ayuntamiento ha siempre cumplido "en tempo e forma" con la concesionaria. Unas palabras que ha repetido este viernes ante los medios, tras conocerse que la firma había abonado las nóminas de septiembre.

"Pode parecer unha boa noticia, pero é agridoce porque non debera ser noticia. Cobrar os salarios é un dereito básico que teñen todas traballadoras e unha obriga das empresas pagalo en tempo e forma", señaló la concejala compostelana, que confirmó que el abono se realizó dentro de los plazos legales, ya que debe realizarse antes del día 5 del mes siguiente.

María Rozas lamentó la actitud "irresponsable" de la UTE por generar una situación de "incertidume e preocupación" entre las trabajadoras al haberles trasladado que no cobrarían el mes de septiembre al mismo tiempo que culpaba al Concello de Santiago de lo ocurrido.

"Quedou acreditado que o que dixo a empresa o mércores era falso cando onte, 1 de outubro, pagou as nóminas. A situación do SAF non está normalizada, dende o Goberno seguímoslle esixindo á concesionaria que cumpra coas súas obrigas coas traballadoras e coas usuarias. De non facelo, adoptaremos as medidas legais que están ao noso alcance", indicó Rozas.

La concejala de Dereitos e Servizos Sociais insistió en que empresas como la UTE SIAD24-ASISTENZIA, que prestan servicios con dinero público, no se pueden permitir ese tipo de comportamientos y recordó que el ayuntamiento ya ha licitado el nuevo contrato del SAF.

"Poderíamos seguir con esta empresa ata o 31 de maio do 27, pero non o fixemos pola nosa vontade", explicó Rozas, que concretó que Santiago es la ciudad gallega que más pagará por hora (27 euros) con el nuevo contrato. Actualmente, el ayuntamiento está estudiando las cuatro ofertas presentadas.

La edil se reunió, tras la intervención, con el comité de empresa para explicarle todo lo que ha hecho el ayuntamiento desde que comenzó el problema de los impagos de la UTE. Entre otras medidas, el concello ha sancionado a la firma con 5.000 euros por no abonar la paga extra de verano.