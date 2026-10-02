La acampada crece en Santiago de Compostela: "Queremos que la vivienda deje de ser una mercancía"

Decenas de jóvenes llevan acampados en Santiago de Compostela desde la madrugada del jueves. Esta mañana, pueden contarse medio centenar de tiendas de campaña en las inmediaciones del Pazo de Raxoi, donde un grupo de jóvenes debate qué pasos dar en los próximos días para visibilizar y reivindicar el motivo de su protesta: el acceso a una vivienda digna.

"Esta es una situación absolutamente insostenible. Nos sumamos a las convocatorias que se están extendiendo por todo el Estado español para protestar por la situación de la vivienda y la complicidad de los gobiernos y para exigir una serie de medidas", explicó la portavoz del grupo, Eirena Souto.

Las personas acampadas en Santiago están a favor de la aprobación de los decretos que se debaten hoy en Madrid, pero consideran que son "parches" y que es preciso tomar más medidas como expropiar todo el patrimonio de los especuladores y prohibir la intervención de los fondos buitre.

"Queremos que la vivienda deje de ser una mercancía, terminar con el negocio de la vivienda. Esto es lo único que va a solucionar la situación", defendió Souto en declaraciones a los medios. La joven explicó que los manifestantes quieren que se garantice el acceso a una vivienda digna y de calidad independientemente de los recursos y la situación legal de las personas.

"Exigimos una bajada de los alquileres, pero quien no se pueda permitir este alquiler tiene derecho a una vivienda digna y accesible", continuó la portavoz, que señaló que independientemente de si los decretos salen adelante o no, ellos seguirán con sus protestas: "Vamos a continuar luchando para garantizar el derecho a una vivienda universal, gratuita y de calidad".

Los manifestantes, además, han señalado a los gobiernos como responsables. "No creo que un cambio de Gobierno vaya a solucionar esta situación. Vamos a seguir luchando para caminar hacia todas las mejoras de nuestras condiciones de vida que consideramos imprescindibles", añadió la joven.

Concentración

Santiago acogerá este sábado una concentración convocada para las 12:00 horas en la praza do Obradoiro, donde desde la medianoche del miércoles al jueves se han ido sumando jóvenes a la acampada. Los ciudadanos que han acampado en el Obradoiro realizaron este viernes una asamblea para debatir su futuro, aunque ya tienen claro que "no va a terminar todo en la concentración de mañana".

Las tiendas, que empezaron siendo una veintena, suman actualmente medio centenar y la previsión es que puedan incrementarse. "La acogida ha sido de bienvenida, de darnos las gracias. Llegan personas con material, con comida. Las personas que no pueden quedarse vienen a darnos las gracias y a traernos lo que necesitamos", explicó esta mañana Eirena Souto.

La imagen de las tiendas de campaña en las inmediaciones de los soportales del Pazo de Raxoi, frente a la Catedral, contrasta con la continua llegada de peregrinos a la praza do Obradoiro, meta del Camino de Santiago.

El PP exige saber si hay autorización

El PP de Santiago, por su parte, ha exigido a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que aclare si la acampada indefinida está autorizada y que aplique las mismas normas de utilización del espacio público a todos los ciudadanos. Así lo pidió esta mañana el líder del PP local, Borja Verea, que aseguró comprender y compartir gran parte de la preocupación de los manifestantes.

"El acceso a la vivienda es un problema real en Santiago. Hay muchas personas, especialmente jóvenes y familias, que tienen enormes dificultades para encontrar una vivienda a un precio que puedan asumir", indicó Verea, acusando a la regidora de actuar como "una espectadora o animadora" con la protesta, "como si el problema no fuese con ella".

A este respecto, el portavoz municipal del PP ha exigido que el Gobierno local explique los resultados de su política de vivienda en estos tres años, reivindicando propuestas propias como la modificación del PXOM aprobado en 2008 y la creación de un Banco Público de Alquiler, propuesta que ya estaba incluida en el programa del PP en 2023.

Borja Verea, a continuación, señaló que es diferente comprender las reivindicaciones de los manifestantes a aceptar una ocupación indefinida en el Obradoiro: "Estamos hablando del espacio más representativo de Santiago, un espacio que compartimos todos los santiagueses, los peregrinos y los visitantes. Hay normas para utilizar el espacio público y esas normas tienen que ser iguales para todos".

Una situación ante la que Verea trasladó varias preguntas a Sanmartín: ¿Autorizó el concello la acampada? Si es así, ¿dónde está la autorización? Y si no es así, ¿por qué la permite el Gobierno local y cómo va a actuar para recuperar la normalidad? ¿Autorizó el concello a los acampados a usar la electricidad del Pazo de Raxoi? ¿Cuáles son los resultados de la política municipal de vivienda tras tres años de mandato?

"Se iso é o que lle preocupa ao portavoz do PP, entendo a desafección, desilusión e desesperanza da xente que se está mobilizando nestes momentos", señaló Sanmartín en respuesta a los medios tras las declaraciones de Verea. La nacionalista, además, negó que haya fondos públicos implicados en la acampada.

La alcaldesa de Santiago, por otro lado, se solidarizó con las personas que están "lexítimamente" ejerciendo su derecho a pedir cambios en materia de vivienda y señaló que no tiene sentido desviar la atención a temas secundarios, ya que es necesario centrarse en aquellos más importantes.