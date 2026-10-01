De la Intermodal al Obradoiro: una acampada exige en el corazón de Santiago "viviendas dignas"

Una treintena de personas pasó la noche acampada en la praza do Obradoiro de Santiago de Compostela para exigir "viviendas dignas" y mostrar su rechazo a todos los desahucios, entre ellos el de Maricarmen. Los jóvenes también cargan contra los "especuladores" y los fondos buitre y piden una vivienda "universal, gratuita y de calidad".

Así lo han trasladado a través de un comunicado y a la espera de que esta mañana ofrezcan una rueda de prensa en pleno corazón de la capital gallega. Los jóvenes, en todo caso, siguen los pasos de ciudades como Madrid o Barcelona y acampan en el Obradoiro tras haber pasado la noche del lunes al martes en la Estación Intermodal.

Fuentes municipales concretan que en la plaza hay una treintena de personas. Desde que decidieron acampar, alrededor de medianoche, no se ha producido ningún incidente ni problema, aunque la Policía Local sí que realizó las identificaciones pertinentes. "Respectamos o dereito de manifestación", concretan las mismas fuentes municipales.

Convocados por el Sindicato de Vivenda de Compostela, los ciudadanos acampados están "hartos" de la "especulación con la vivienda" y del "rentismo", acusando a la Xunta y al Gobierno central de "no hacer nada".

Los acampados aseguran que tomaron la decisión sobre las 00:00 horas del jueves, cuando las primeras personas decidieron acampar en la praza do Obradoiro. Precisamente, este fue el lugar elegido para celebrar una asamblea el pasado martes después de que el temporal obligase a cerrar todos los parques de la ciudad, incluido el de la Alameda, a donde estaban llamados a acudir inicialmente.

Los jóvenes se han levantado este jueves con el objetivo de que la acampada vaya a más para "aprovechar la fuerza que dio el desahucio de Maricarmen para intentar conseguir una vida más digna", según recoge Europa Press. Los manifestantes consideran que los decretos de la vivienda que se debaten mañana viernes en el Congreso de los Diputados son "insuficientes".