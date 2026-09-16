Santiago pide limitar el consumo de agua por el vertido de purín en Tordoia

La Xunta moviliza medios y recursos anticontaminación en los tramos afectados por el vertido de purines en Tordoia. Xunta de Galicia

El Concello de Santiago ha pedido a la población que limite el consumo de agua al estrictamente necesario ante el riesgo de que el vertido de purín registrado en Tordoia termine afectando al río Tambre, del que se abastece la ciudad. Como medida preventiva, el Ayuntamiento también ha suspendido los riegos y baldeos municipales.

El vertido se produjo durante la noche del lunes tras la rotura de una balsa de una explotación ganadera. Parte del material almacenado se filtró por las fincas próximas hasta alcanzar el río Bustelo, a la altura de Santaia.

La contaminación afecta actualmente a un tramo de unos tres kilómetros aguas abajo desde el punto del vertido y se ha constatado su presencia en los ríos Bustelo, Paradela y Lengüelle. Por el momento, según los últimos datos disponibles, no ha llegado al Tambre.

Sin embargo, la empresa concesionaria del agua de Santiago considera que existe una alta probabilidad de que termine alcanzándolo. El Concello advierte de que podría ser necesario suspender temporalmente la captación de agua del Tambre durante los próximos días, por lo que los depósitos municipales se están manteniendo a su máxima capacidad.

El bajo caudal dificulta la dilución

La concesionaria está monitorizando diferentes puntos de los cauces para comprobar la evolución de la contaminación. Los análisis realizados durante el martes mostraron una importante reducción de los niveles de amonio debido a la dilución del purín.

A pesar de esta mejoría, los valores todavía se encuentran lejos de los adecuados para que el agua pueda entrar en la estación de tratamiento de agua potable (ETAP). El escaso caudal que presentan actualmente los ríos está dificultando además que la dilución se produzca con mayor rapidez.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, encabezó este miércoles una reunión del comité de coordinación municipal para analizar la situación. En ella participaron los concelleiros de Servicios Básicos y de Seguridad Ciudadana, personal técnico municipal, responsables de la concesionaria del agua y miembros del gabinete de Alcaldía.

El comité permanecerá activo mientras continúe la incidencia para realizar un seguimiento de la evolución del vertido y adoptar nuevas medidas si fueran necesarias.

Abastecimiento de Santiago y O Milladoiro

El sistema de abastecimiento compostelano también suministra agua a O Milladoiro, por lo que Sanmartín ha informado de la situación al alcalde de Ames, José Blas García. La regidora también se ha puesto en contacto con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para prever el acopio de agua en los centros sanitarios.

El Concello ha solicitado además a Augas de Galicia información más completa y actualizaciones periódicas sobre la evolución del vertido, así como una reunión para coordinar los protocolos de actuación.

Por su parte, la Xunta ha movilizado medios humanos y recursos del programa de mantenimiento fluvial, incluidas barreras anticontaminación, para reforzar las labores de contención. En el origen del vertido ya se habían levantado diques de tierra y habilitado una balsa temporal que permitió retener parte del purín.

El incidente fue comunicado por el propietario de la explotación al 112 el lunes 14 de septiembre. Paralelamente, el Seprona de la Guardia Civil ha abierto una investigación y está analizando la documentación y los permisos de la balsa afectada.