Santiago renovará el exterior del Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia por 500.000 euros

El Consorcio de Santiago renovará el exterior del Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia con un presupuesto de 502.166,99 euros. La licitación de las obras, publicada este miércoles, abre su plazo de ofertas hasta el 6 de octubre.

El objetivo de la reforma es el de actualizar los elementos exteriores del edificio y mejorar sus condiciones de uso y conservación.

Concretamente, se plantea la renovación de las ventanas, puertas y otros elementos desgastados por el tiempo y las inclemencias meteorológicas.

Los nuevos elementos deberán mejorar el aislamiento frente a la entrada de aire y la pérdida de calor para mejorar, así, la eficiencia energética del inmueble y mejorar el confort en su interior.

Asimismo, con esta renovación se busca conservar mejor el edificio y reducir sus necesidades de mantenimiento a medio y largo plazo.

Por otra parte, se modificarán las carpinterías de los grandes huecos de las fachadas Este y Oeste para facilitar la entrada y salida del material de montaje y desmontaje de los stands. El paño de vidrio inferior, actualmente fijo y situado junto a las puertas de evacuación, pasará a ser abatible, mejorando los trabajos de carga y descarga.

Inaugurado en 1995, el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia supone para la ciudad una "infraestrutura estratéxica" para su posicionamiento como sede de encuentros profesionales, institucionales, culturales y sociales.

Esta reforma se suma a actuaciones anteriores que elevan la inversión a 4,4 millones de euros desde el 2024.