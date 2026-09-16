Herido tras quedar atrapado en su coche al salirse de la N-550 y chocar contra un poste en Ordes (A Coruña)

Un hombre resultó herido esta madrugada después de salirse de la carretera con su vehículo y chocar contra un poste en la N-550, a su paso por la parroquia de Buscás, en Ordes. El conductor quedó atrapado en el interior del turismo tras el fuerte impacto, aunque permaneció consciente en todo momento.

El accidente tuvo lugar alrededor de la una de la madrugada. Una llamada al 112 Galicia permitió activar el dispositivo de emergencia y movilizar hasta el punto a los Bomberos de Ordes, Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Los bomberos tuvieron que intervenir para sacar al conductor del interior del vehículo. Una vez liberado, el herido recibió asistencia médica por parte de los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar.

El choque también provocó daños en un poste eléctrico, con varios cables tendidos sobre la calzada. La Guardia Civil de Tráfico solicitó la intervención de medios encargados de reparar el poste y retirar los cables para recuperar las condiciones de seguridad en la vía.

Otro accidente en Muros

La noche dejó además otro accidente en la comarca de Muros. Sobre las 21:00 horas de ayer, otro conductor necesitó ayuda para abandonar un vehículo que se había salido de la vía y había terminado empotrado contra otro turismo en la AC-550, a la altura de Abelleira.

En este caso, el ocupante del primer vehículo no llegó a quedar atrapado, pero fue necesaria la intervención de los miembros del GES de Muros para realizar una salida segura del turismo.

Posteriormente, el conductor fue trasladado al centro de salud por una dotación de Urgencias Sanitarias de Galicia-061.