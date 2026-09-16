El Concello de Santiago firma el nuevo contrato del transporte urbano

El Concello de Santiago ha informado este miércoles de que ya ha firmado el nuevo contrato del servicio de transporte urbano, que deberá comenzar a operar en un máximo de tres meses.

El concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, explicó esta mañana que ya se ha constituido el grupo de trabajo, compuesto por representantes del gobierno municipal y de la empresa adjudicataria, la UTE formada por Alcalabus, Castromil y Autobuses Urbanos de Lugo, para facilitar la transición hacia el nuevo contrato.

Parte de los cambios afectarán a la rotulación de los autobuses, la instalación de nuevos sistemas de pago, la renovación de las tarjetas de bonobús o la implantación de una nueva aplicación.

En las próximas semanas el Concello iniciará una campaña informativa para dar a conocer los cambios que llegan con el nuevo contrato.

En este sentido, Duro afirmó que "as mudanzas serán beneficiosas para o conxunto das persoas usuarias, aínda que sabemos que todos os cambios requiren un tempo de adaptación porque afectan aos hábitos diarios dos veciños e veciñas".

Con el nuevo contrato, que tiene una vigencia de 13 años, el servicio aumenta su capacidad de adaptación a las nuevas necesidades. Entre sus objetivos está el ampliar la cobertura geográfica, mejorar horarios y frecuencias y su fiabilidad, con un nuevo sistema de ayuda a la explotación y la nueva app.

La concesión tiene un presupuesto de 118,8 millones de euros.