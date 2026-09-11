El PP de Santiago de Compostela denuncia turnos de policías locales con seis agentes en verano

El PP de Santiago de Compostela ha denunciado este viernes que durante el verano hubo varios turnos de Policía Local con solo seis agentes. "Los mínimos existen para garantizar que, cuando ocurre una incidencia, haya capacidad suficiente para responder y proteger a las personas y también a los propios policías", señaló el líder de la oposición, Borja Verea.

Verea señaló, además, que el PP no tiene acceso directo a los cuadrantes de la Policía Local, por lo que no puede comprobar por sí mismo la información que ha recibido al respecto. Precisamente por ello, el partido ha presentado una pregunta al Gobierno local, al que exige que confirme o desmienta si se incumplieron los mínimos establecidos por el ayuntamiento.

"Puede ocurrir que la información no sea correcta y que todos los turnos estuvieran perfectamente cubiertos. Pero llevamos varios días pidiendo una respuesta y el gobierno sigue sin confirmar, desmentir ni ofrecer ninguna explicación", aseguró Verea.

Las informaciones recibidas por el PP apuntan a que hubo turnos en los que "no estaba garantizada la presencia preceptiva y obligatoria de un oficial". Una situación que, según Verea, es una "irresponsabilidad gravísima" porque podría poner en riesgo tanto la seguridad de los vecinos como la de los agentes.

Borja Verea señala que, si fuese así, sería consecuencia de la decisión de no habilitar o asumir las horas extraordinarias necesarias para completar los efectivos establecidos y con una plantilla de Policía Local "completamente insuficiente para Santiago". Ante ello, el PP exige saber quién tomó la decisión y qué medidas se adoptarán para evitar que se repita.

El candidato del PP a la Alcaldía relacionó, además, la falta de efectivos con la preocupación trasladada por los vecinos de varios barrios como Vite, donde el propio Verea fue "intimidado desde la vivienda por los inquilinos conflictivos". Ante la intranquilidad que según el PP viven los residentes, el 'popular' señala que la respuesta de la Administración local "no puede ser negar el problema", sino escuchar, actuar y ofrecer soluciones.

El partido liderado por Borja Verea propone a este respecto la incorporación de más policías locales, la activación de las cámaras de videovigilancia existentes, la instalación de nuevos dispositivos en los puntos sensibles y la mejora de la iluminación.

Verea, por último, exige al Ejecutivo municipal que identifique quién tomó la decisión si se confirman los hechos, así como abrir una investigación o inspección interna para determinar lo ocurrido: "Estamos hablando de una ciudad de más de 100.000 habitantes que, según las informaciones que recibimos, pudo quedar con seis policías locales en varias jornadas de julio y agosto. Los santiagueses tienen derecho a saber qué pasó, quién fue responsable y qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir".