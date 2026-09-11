Un choque en cadena de múltiples vehículos obliga a cortar la A-54 en Santiago

Un choque en cadena entre varios vehículos ha obligado a cortar este viernes la autovía A-54, que conecta Lugo y Santiago, a su paso por la capital gallega. El accidente se produjo en el punto kilométrico 85, en la zona de Lavacolla.

Según la información trasladada por el 112 Galicia, hay varios vehículos implicados en el siniestro. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que cuatro personas resultaron heridas leves.

El accidente se produjo debido al deslumbramiento del sol, ya que los vehículos no habrían mantenido la distancia de seguridad. Un total de siete coches, un camión y una furgoneta se vieron implicados en la colisión.

Hasta el lugar fueron movilizados Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Santiago, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local.

La incidencia ha obligado a interrumpir la circulación en la A-54 mientras trabajan los servicios de emergencia, provocando hasta cuatro kilómetros de retención.

Retenciones en la A-52 en Ourense

Otro accidente está provocando problemas de circulación este viernes en la A-52 a su paso por Ourense, en el entorno de Outariz y en sentido Vigo.

El siniestro se registró en el punto kilométrico 231 y ha provocado retenciones de hasta un kilómetro, según la Dirección General de Tráfico.