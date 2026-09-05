El transporte urbano de Santiago cambia de horario: el 7 de septiembre comienza el de invierno

Cambia el horario del transporte urbano en Santiago de Compostela. La temporada de invierno llega a los buses de la capital gallega este lunes 7 de septiembre, momento desde el que se aplicarán los horarios que se pueden consultar a través de este enlace.

El ayuntamiento, además, facilitará estos días la modificación de horarios en el folleto impreso habitual. La cartelería de las paradas también está siendo sustituida.

TUSSA, por otro lado, ha recordado a la ciudadanía que tiene a su disposición la retirada de las tarjetas con viajes gratuitos del bono infantil (hasta los 14 años) tanto en las oficinas de la empresa ubicadas en la estación de autobuses como en las de Tralusa, en el recinto ferial de Amio, en horario de 09:00 a 14:00 horas.

El nuevo contrato

El Concello de Santiago firmará el nuevo contrato de transporte urbano con Monbus entre finales de la próxima semana y principios de la siguiente. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGal) desestimó e inadmitió el recurso presentado por Autos Martín contra la adjudicación, por lo que el procedimiento sigue adelante con la previsión de que el servicio esté en funcionamiento en otoño.

El nuevo servicio contará con 16 líneas, seis de ellas circulares, y casi 700 paradas. Entre las novedades, destacan la línea Trans-Santiago desde el límite con O Milladoiro hasta el límite con Sigüeiro; las dos circulares que cubren el trayecto Campus Norte, Fontiñas, hospitales y Campus Sur; las alimentadoras del rural para llegar a todas las parroquias; la ampliación del horario en los polígonos; y el bus nocturno.

El servicio incorporará en el plazo de un año desde que se firme el contrato 67 nuevos vehículos, de los que 18 serán eléctricos y el resto con motor de gas natural comprimido. Hasta entonces, funcionará una flota con el mismo número de buses y que tendrá una edad media de 7,9 años.

La nueva flota, en todo caso, incorporará todas las mejoras ofertadas, desde las vinculadas con la recarga de dispositivos móviles o wifi gratuita hasta las relacionadas con personas con diversidad funcional: habrá pictogramas (también específicos para personas con TEA), información en braille y el sistema de señalización digital Navilens.

El ayuntamiento, además, ya ha dado a conocer los precios de los viajes:

Precio del billete ordinario: 1,40 euros

Precio del viaje con abono ordinario: 0,63 euros (sube tres céntimos)

Precio del abono escolar: 0,48 euros

Precio del abono mensual, con viajes ilimitados: 35 euros

El contrato establece un nuevo sistema de información con geolocalización en tiempo real, de forma que los usuarios podrán consultar a través de la web y de la aplicación móvil dónde están los buses en cada momento, así como el tiempo estimado de llegada, las correspondencias con otras líneas y avisos de incidencias.