El PP de Santiago exige de nuevo que el autobús sea gratis para las personas jubiladas

El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea. PP de Santiago

Santiago firmará en los próximos días el nuevo contrato de transporte urbano con Monbus, con un nuevo servicio que previsiblemente entrará en funcionamiento en otoño y nuevas tarifas. En este sentido, desde la oposición, el PP ha insistido en que los billetes sean gratuitos para las personas jubiladas.

El portavoz popular Borja Verea pidió al gobierno local "máxima agilidad" para poner en marcha el nuevo transporte.

Desde el PP local consideran una buena noticia que se desbloquee un servicio parado desde hace una década, pero piden al Concello que complete cuanto antes todos los trámites.

Además, insiste en que los mayores de 65 años deben gozar de la "gratuidad total", como ya sucede actualmente.

"Modernizar el transporte público no puede significar encarecerlo ni dejar atrás a nuestros mayores", puntualizó.

Esta será su línea roja en la votación de las tarifas.

Recientemente, la alcaldesa Goretti Sanmartín indicó que su equipo trabaja en la nueva ordenanza de tarifas del transporte urbano, que espera votar en un pleno este septiembre o ya en octubre. En todo caso, los autobuses podrán circular antes con las tarifas vigentes.

El nuevo servicio contará con 16 líneas, seis de ellas circulares, y casi 700 paradas.

Algunas de las novedades son la línea Trans-Santiago desde el límite con O Milladoiro hasta el límite con Sigüeiro; las dos circulares que cubren el trayecto Campus Norte, Fontiñas, hospitales y Campus Sur; las alimentadoras del rural para llegar a todas las parroquias; la ampliación del horario en los polígonos; y el bus nocturno.