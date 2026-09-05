Muere una mujer que tuvo que ser evacuada en el Monte Pindo, en Carnota (A Coruña)

Una mujer ha fallecido este sábado tras sufrir una indisposición en el Monte Pindo, en Carnota, desde donde fue evacuada previamente en helicóptero

Tal y como ha confirmado el 112 Galicia a Europa Press, pese a efectuarse el rescate vía aérea no se pudo hacer nada por evitar su fallecimiento.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 13:10 horas de la tarde.

El 112 recibió una llamada en la que se solicitaba asistencia médica para una mujer que se encontraba indispuesta.

Hasta el punto se desplazaron los bomberos de Cee y el Ges de Muros, pero al encontrarse en un sendero estrecho de difícil acceso se solicitó la colaboración de Gardacostas de Galicia con el helicóptero Pesca 1.

Sin embargo, pese a la evacuación, la mujer terminó falleciendo.