Una incidencia en un Avlo en Santiago obliga a cancelar el viaje

Interior de un Avlo A Coruña-Madrid que no pudo realizar su salida desde Santiago, fotografiado por una de sus pasajeras, a 5 de septiembre de 2026 Europa Press - Cedida

Una incidencia técnica ha impedido que un Avlo con destino Madrid saliese de Santiago de Compostela esta tarde a su hora prevista. La conexión finalmente se realizó, pero lo hizo en otro tren y con un retraso de unas 2 horas y 20 minutos.

El incidente, tal y como informa Europa Press, se produjo en el Avlo 04334, que cubre la ruta A Coruña-Madrid.

Este realizó el recorrido hasta Santiago, desde donde tenía prevista su salida a las 16:26 horas. Sin embargo, una incidencia técnica ha imposibilitado que abandonase la ciudad, según han informado fuentes de Renfe consultadas.

El tren, que permanece estacionado en las vías de la estación, tuvo que ser finalmente suprimido. Por ello, sus pasajeros fueron trasladados a otro convoy, que partió de la capital gallega en torno a las 18:50 horas.