Santiago prevé firmar el contrato de bus esta quincena: estará en funcionamiento en otoño

El Concello de Santiago firmará el nuevo contrato de transporte urbano con Monbus entre finales de la próxima semana y principios de la siguiente. Así lo ha dado a conocer este viernes la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que ha señalado que pese al ligero retraso producido por el recurso presentado, se mantiene la previsión de que el servicio de buses funcione ya este otoño.

El ayuntamiento celebró ayer que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGal) desestimase e inadmitiese el recurso presentado contra la adjudicación del contrato de transporte urbano de Santiago por parte de Autos Martín, empresa que quedó en tercer puesto de la licitación del servicio.

"Este vai ser un gran salto cualitativo nun servizo fundamental para os veciños de Santiago. Por fin, despois de moitos anos, Santiago contará co transporte que merece", señaló la regidora, que agradeció el trabajo de los departamentos implicados para hacer realidad este nuevo contrato.

Preguntada por las tarifas de los nuevos buses, la alcaldesa concretó que su equipo trabaja en la nueva ordenanza de tarifas del transporte urbano, que espera llevar a Pleno este mes o en octubre. Independientemente de ello, Sanmartín señaló que "non é imprescindible" que estén aprobadas para que los nuevos buses empiecen a funcionar, ya que se pueden mantener por el momento las actuales.

El PSdeG pide concreciones para el rural

La concejala socialista Marta Abal, por su parte, ha exigido al Gobierno local que aproveche el desbloqueo de la adjudicación del nuevo contrato de transporte urbano para concretar los cambios que se introducirán en las líneas del rural. Una petición que se suma a la del PP, que exige la gratuidad para las personas jubiladas.

Abal ha señalado que comienza ahora una "fase decisiva" en la que el ayuntamiento deberá concretar qué modificaciones de las líneas del bus en el rural estarán listas cuando comience a funcionar el servicio, señalando que los vecinos llevan meses trasladando propuestas sobre recorridos, frecuencias y conexiones.

"O transporte público no rural é fundamental para garantir o acceso aos servizos básicos, especialmente para as persoas maiores e para a mocidade, e tamén para combater a despoboación", añadió la edil del PSdeG, que señaló que estos recorridos no pueden crear desigualdades entre los núcleos de las parroquias ni dejar parte de la vecindad desconectada del casco urbano.

Pago de facturas

Sanmartín, por otro lado, aseguró que la nueva herramienta implantada por el concello ha hecho patente un cambio de tendencia en el pago de las facturas.

Una de las consecuencias es el incremento de facturas abonadas a finales de julio, 2.110, lo que supone 612 más que en el periodo anterior. Santiago abonó 39,7 millones de euros a los proveedores, 12,2 millones más que en julio del año pasado.

La segunda consecuencia es que las facturas ordinarias correspondientes a los gastos del ejercicio corriente se están pagando dentro del plazo legal de los 30 días.

"O fluxo da tramitación de gastos mudou coa implantación da nova ferramenta de xestión contable, por moito que os seus efectos se percibirán meses máis tarde, unha vez superado o proceso de aprendizaxe e as dificultades de calquera cambio deste tipo", indicó Sanmartín en rueda de prensa.

La alcaldesa, además, avanzó que esta semana se hizo el traslado a las nuevas oficinas, en el segundo piso del Pazo de Raxoi, de los departamentos de Secretaría Xeral y de Secretaría da Administración, Asesoría Xurídica, Contratación y Coordinación Xeral, con las unidades gestoras, y que en los próximos días se incorporará la Intervención.