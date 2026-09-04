El PP de Santiago alerta de problemas con el tráfico de drogas en Pardiñas y Conxo

El PP de Santiago de Compostela ha alertado este viernes sobre los problemas de drogas que enfrentan los vecinos de Pardiñas y Conxo. El concejal José Ramón de la Fuente ha exigido al ayuntamiento que tome medidas para hacer frente a esta situación, que ha llevado a algunos vecinos a dejar sus viviendas, según el edil.

De la Fuente se refiere, por un lado, a la preocupación que hay en Pardiñas, en la parroquia de Laraño, donde los vecinos volvieron a detectar un importante trasiego de personas que acuden a la zona, presuntamente, en la búsqueda de droga. La situación se volvió a agravar tras la reciente intervención de la Policía Nacional en las viviendas de San Ignacio de Loyola.

"La presión policial da resultados allí donde se actúa, pero el problema no desaparece por sí solo y puede acabar trasladándose a otros puntos del municipio", asegura el concejal del PP, que añade: "Los vecinos de Laraño ya pasaron por esto y no tienen por qué resignarse a vivirlo otra vez. Tienen derecho a vivir tranquilos y a que las administraciones actúen antes de que la situación se vuelva a deteriorar".

Vecinos que se van de Conxo

El concejal, por otro lado, ha advertido que vecinos de un inmueble de la calle Sánchez Freire, en Conxo, llevan meses denunciando problemas de convivencia derivados del continuo ir y venir de personas. Los afectados, asegura el PP, explican que "las reyertas son frecuentes y en las zonas comunes del edificio se producen daños y problemas de salubridad por la presencia de heces y orinas".

De la Fuente denuncia a este respecto que alguno de los vecinos optó por dejar su vivienda. "No podemos aceptar que en Santiago haya personas que sientan que la única solución que les queda para recuperar la tranquilidad es marcharse de su propia casa. Cuando se llega a ese extremo, es evidente que estamos ante un problema al que las administraciones tienen que dar respuesta", indicó el edil del PP.

El partido liderado por Borja Verea, por otro lado, ha reconocido el trabajo de la Policía Nacional, aunque lamenta en un comunicado que "una actuación policial sobre un punto concreto no puede tener como única consecuencia que la actividad se desplace hacia otro barrio o parroquia".

En este sentido, De la Fuente exige al Gobierno local "una mayor implicación" de las competencias municipales, tanto en el ámbito de la Policía Local como desde los servicios sociales, la prevención, la convivencia, la limpieza y la recuperación de los espacios afectados.

"En Santiago existen problemas relacionados con el tráfico y consumo de drogas en determinados puntos y negarlo no contribuye a solucionarlos. El ayuntamiento no puede mirar para otro lado cada vez que los vecinos levantan la voz y esperar a que sea exclusivamente la Policía Nacional quien afronte la situación", añadió el concejal del PP.