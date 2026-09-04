Seis policías rescatan in extremis en Santiago a una mujer agredida a botellazos por su marido

Seis policías nacionales de Santiago de Compostela le salvaron la vida in extremis a una mujer que estaba siendo agredida por su marido el pasado 29 de julio. La víctima sufrió varios botellazos que le causaron heridas en la cabeza, mientras que el hombre, cuando creyó que la mujer estaba muerta, intentó quitarse la vida. Ambos fueron trasladados al hospital para ser atendidos.

Los hechos se produjeron el pasado 29 de julio, cuando seis agentes de las Radiopatrullas pertenecientes a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana fueron movilizados a una vivienda del centro de la ciudad en la que se escuchaban gritos de socorro y una fuerte discusión de una pareja.

Los gritos se escuchaban en un patio interior, lo que dificultó encontrar la vivienda concreta en la que se estaba produciendo la agresión. Los agentes se descolgaron al patio de manzana desde otro inmueble y, una vez dentro del edificio correcto, vieron que salía sangre por debajo de la puerta de un piso.

Los policías escucharon que de esa misma vivienda salían llantos y sollozos "tímidos", apelando a la persona que estaba dentro a abrirles. "No puedo. Me voy a morir, tiene un cuchillo", respondió la mujer.

Los agentes intentaron abrir la puerta lo más rápido posible, consiguiendo que la víctima la desatrancase antes de desfallecer al borde del colapso. La mujer, de mediana edad, estaba exhausta y cubierta de sangre, tenía varias heridas en el cráneo y se encontraba tirada en la entrada de la vivienda, según explican fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

La víctima fue evacuada "en volandas y con premura" poniéndola a salvo para preservar su integridad en una posición de seguridad acorde a sus heridas, de forma que no se desangrase ni perdiese la consciencia. Una ambulancia la trasladó a un centro médico para que recibiese atención sanitaria.

Salvan al agresor

La mujer explicó a los agentes que el marido le había propinado varios botellazos y, al creer que estaba muerta, se había autoinfligido un corte en el cuello con un cuchillo. "Ahora que te has ido tú, me voy yo", habría dicho el agresor, que fue localizado en la vivienda inconsciente y con una profunda herida de arma blanca en el cuello.

Los policías, tras asegurar el escenario, atendieron al hombre de mediana edad mientras esperaban la llegada de los profesionales sanitarios. Los agentes colaboraron con ellos para taponar la herida y manipular el cuerpo del hombre, ya que su vida "pendía de un hilo" como consecuencia de las profundas heridas que tenía.

El varón fue trasladado de urgencia al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), donde entró en quirófano con vida. El SUP ha destacado en un comunicado que, gracias a la rápida intervención de los policías, fue posible salvar la vida tanto de la víctima como del agresor.

Piden condecorar a los agentes

El Sindicato Unificado de Policía ha solicitado que los agentes sean reconocidos con una condecoración acorde a la altura de la intervención. "Este tipo de intervenciones dan prestigio y proyectan una imagen policial de servicio y seguridad a la ciudadanía. Este año en esta ciudad se han realizado varias intervenciones reseñables y ninguna de ellas ha obtenido un reconocimiento digno del trabajo realizado", indica el SUP.

Así, el sindicato policial exigirá que se reconozca la "gran capacidad" de la comisaría compostelana y se ponga en valor el trabajo de los agentes con su ingreso en la orden al Mérito Policial. El SUP lamenta que pese a que este año han realizado varias intervenciones merecedoras del reconocimiento, este no se haya producido.