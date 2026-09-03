Santiago sigue con el proceso para adjudicar el contrato de bus tras desestimarse el recurso

La adjudicación del contrato de bus de Santiago de Compostela a Monbus durante los próximos 13 años y por casi 118,88 millones de euros sigue adelante. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGal) acaba de confirmarle al consistorio compostelano la desestimación del recurso interpuesto por otra de las empresas que habían concurrido al concurso.

Así lo ha dado a conocer el ayuntamiento, que ya ha explicado que el TACGal informó a última hora de la mañana de que desestimaba e inadmitía el recurso interpuesto contra la adjudicación del contrato mixto de servicio y obras del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros del concello.

Autos Martín, una de las empresas que concurrió al concurso, había presentado un recurso contra la adjudicación del servicio a la UTE formada por Alcalabus, Castromil e Autobuses Urbanos de Lugo, lo que paralizó los trámites. Una vez desestimado, el ayuntamiento puede continuar con el proceso para la firma del contrato "con la mayor brevedad posible".

Monbus ofreció en su candidatura una rebaja de casi 10 millones de euros en los costes de amortización, que era uno de los elementos del precio: el pliego establecía un máximo de 45,6 millones, que la empresa disminuye a 35,8 millones. El precio por kilómetro también se reduce, pasando a 2,5 euros para el diésel y 2,3 para la electricidad frente al máximo que aparecía en los pliegos, de 3,03 y 2,7 euros, respectivamente.

La compañía que presentó el recurso, por su parte, exigía que se retrotrajesen las actuaciones para excluir a la empresa ganadora y se volviese a valorar a la que quedó en segundo lugar. Así, solicitaba la exclusión de Monbus porque va a recurrir a una empresa externa para el proyecto de estación de servicio al que obliga el contrato y prevé emplear autobuses que no son de su propiedad durante el primer año.

Las alegaciones presentadas el pasado 11 de agosto también consideraban que la UTE Stellae Urbano Santiago (que quedó en segunda posición) "infravaloraba" el presupuesto del personal, lo que supondría un incumplimiento del convenio colectivo, al mismo tiempo que incumplía el pliego con la oferta de personal ofrecida y que las inversiones no están bien calculadas.

El Gobierno local celebra la decisión

"O Goberno valora moi positivamente a resolución do TACGal, que confirma o que viñamos defendendo nas últimas semanas: todos os departamentos municipais implicados fixeron un traballo moi rigoroso neste contrato, desde a elaboración dos pregos ata o proceso da valoración das ofertas", señalan fuentes municipales.

El Ejecutivo local, de esta forma, espera firmar el contrato "o antes posible" para que Santiago pueda contar en la mayor brevedad con el servicio de transporte "que precisa". El nuevo contrato, indican las mismas fuentes, mejorará "sensiblemente" el servicio para la vecindad.

La paralización del contrato había generado las críticas del PP, que el pasado mes de agosto pidió que se aprovechase la paralización del proceso de contratación para que el Gobierno municipal aclarase cuál es su intención respecto a la gratuidad de la que actualmente disfrutan los jubilados compostelanos. El partido liderado por Borja Vera considera que las personas retiradas deben viajar gratis.

El nuevo contrato

El nuevo servicio contará con 16 líneas, seis de ellas circulares, y casi 700 paradas. Entre las novedades, destacan la línea Trans-Santiago desde el límite con O Milladoiro hasta el límite con Sigüeiro; las dos circulares que cubren el trayecto Campus Norte, Fontiñas, hospitales y Campus Sur; las alimentadoras del rural para llegar a todas las parroquias; la ampliación del horario en los polígonos; y el bus nocturno.

El servicio incorporará en el plazo de un año desde que se firme el contrato 67 nuevos vehículos, de los que 18 serán eléctricos y el resto con motor de gas natural comprimido. Hasta entonces, funcionará una flota con el mismo número de buses y que tendrá una edad media de 7,9 años.

La nueva flota, en todo caso, incorporará todas las mejoras ofertadas, desde las vinculadas con la recarga de dispositivos móviles o wifi gratuita hasta las relacionadas con personas con diversidad funcional: habrá pictogramas (también específicos para personas con TEA), información en braille y el sistema de señalización digital Navilens.

El ayuntamiento, además, ya ha dado a conocer los precios de los viajes:

Precio del billete ordinario: 1,40 euros

Precio del viaje con abono ordinario: 0,63 euros (sube tres céntimos)

Precio del abono escolar: 0,48 euros

Precio del abono mensual, con viajes ilimitados: 35 euros

El contrato establece un nuevo sistema de información con geolocalización en tiempo real, de forma que los usuarios podrán consultar a través de la web y de la aplicación móvil dónde están los buses en cada momento, así como el tiempo estimado de llegada, las correspondencias con otras líneas y avisos de incidencias.