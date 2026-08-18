Extinguido el incendio forestal de Lousame (A Coruña) tras quemar más de 31 hectáreas

El incendio forestal declarado el pasado viernes en el municipio coruñés de Lousame, concretamente en la parroquia de Lesende, ha quedado extinguido este martes a las 18:15 horas, según ha informado la Consellería do Medio Rural.

El fuego se inició a las 17:32 horas del viernes 14 de agosto y acabó afectando a una superficie total de 31,41 hectáreas, la mayor parte correspondiente a monte arbolado.

En el conjunto del operativo de extinción participaron dos técnicos, 23 agentes, 36 brigadas y 28 motobombas, además de tres palas y una unidad técnica de apoyo.

El dispositivo contó también con medios aéreos, concretamente nueve helicópteros y cuatro aviones, hasta lograr finalmente dar por extinguido el incendio tres días después de su inicio.