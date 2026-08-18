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Santiago

Extinguido el incendio forestal de Lousame (A Coruña) tras quemar más de 31 hectáreas

El fuego se inició el pasado viernes en la parroquia de Lesende y afectó principalmente a superficie arbolada. En las labores de extinción participaron nueve helicópteros y cuatro aviones

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El incendio forestal declarado el pasado viernes en el municipio coruñés de Lousame, concretamente en la parroquia de Lesende, ha quedado extinguido este martes a las 18:15 horas, según ha informado la Consellería do Medio Rural.

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El fuego se inició a las 17:32 horas del viernes 14 de agosto y acabó afectando a una superficie total de 31,41 hectáreas, la mayor parte correspondiente a monte arbolado.

En el conjunto del operativo de extinción participaron dos técnicos, 23 agentes, 36 brigadas y 28 motobombas, además de tres palas y una unidad técnica de apoyo.

El dispositivo contó también con medios aéreos, concretamente nueve helicópteros y cuatro aviones, hasta lograr finalmente dar por extinguido el incendio tres días después de su inicio.