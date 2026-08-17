El PP de Santiago acusa al BNG de rechazar invitaciones de Rueda mientras reclama una reunión

El PP de Santiago ha criticado este lunes la actitud del Gobierno municipal del BNG por reclamar públicamente una reunión con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mientras, según los populares, rechaza participar en actos a los que es invitado por el mandatario autonómico.

La concelleira popular Olaya Otero se refiere concretamente a la inauguración, el pasado viernes, de la nueva senda ciclista de Santiago, un acto al que asegura que estaba invitado el Ejecutivo municipal y al que finalmente no asistió.

"El presidente de la Xunta invita al Gobierno municipal a participar en la inauguración de una nueva infraestructura para Santiago y su decisión es no acudir. Después, ese mismo Gobierno se queja de que Rueda no recibe a la alcaldesa. Es difícil entender esta forma de reclamar diálogo", sostiene Otero.

La representante del PP considera que la voluntad de colaboración entre administraciones debe demostrarse también aprovechando las ocasiones en las que ambas pueden coincidir. A su juicio, la ausencia del Gobierno local evidencia que el BNG está "más interesado en alimentar el relato de la confrontación con la Xunta" que en mantener una relación institucional normal.

No se puede pedir diálogo con una mano y rechazarlo con la otra Olaya Otero, concelleira del PP.

Otero incide además en que la inauguración correspondía a una infraestructura para la ciudad y no a un acto de partido. "Cuando el presidente de la Xunta viene a nuestra ciudad e invita al Gobierno municipal, lo lógico es que el Gobierno de la ciudad esté presente", defiende.

La concelleira reclama así al Ejecutivo encabezado por Goretti Sanmartín "menos confrontación y más coherencia" y sostiene que el diálogo institucional no puede reclamarse únicamente cuando resulte conveniente políticamente.

"No se puede pedir diálogo con una mano y rechazarlo con la otra", concluye Otero, que emplaza al Gobierno municipal a aprovechar las oportunidades de encuentro con el presidente de la Xunta.