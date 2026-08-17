Controlado el incendio forestal de Lousame(A Coruña) tras quemar unas 30 hectáreas

El incendio forestal declarado el pasado viernes en Lousame (A Coruña) ha quedado controlado poco antes de las 09:00 horas de la mañana de este lunes.

Así lo ha informado a primera hora la Consellería do Medio Rural, que ha dado por controlado el fuego, iniciado poco después de las 17:30 horas del viernes en la parroquia de Lesende y que ha quedado controlado poco antes de las 09:00 horas de este lunes.

Según las estimaciones provisionales, las llamas han afectado a una superficie de unas 30 hectáreas.

Para su extinción se han movilizado, hasta ahora, dos técnicos, 21 agentes, 32 brigadas, 24 motobombas, tres palas, una unidad técnica de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones.