Un grupo de peregrinos protagoniza una polémica llegada al Obradoiro de Santiago
Los jóvenes de la pastoral juvenil de San Carlos Borromeo de Madrid tomaron la calle del Franco en medio de bailes y cánticos
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Un grupo de jóvenes peregrinos protagonizó esta misma semana una llegada polémica a la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela en el tramo final de su Camino.
Los peregrinos, pertenecientes a la pastoral juvenil de San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada, en Madrid, tomaron la calle del Franco, uno de los principales accesos a la plaza de la Catedral, entrando en ella el pasado martes de manera multitudinaria y entre gritos.
En un vídeo difundido en sus propias redes sociales, y en el que se han desactivado los comentarios, los jóvenes caminan bailando y cantando "pedir un deseo, llegar a Santiago con mucho meneo".
Los cánticos siguieron en la propia plaza del Obradoiro, donde los peregrinos gritaron: "San Carlos Borromeo, eo eo eo".
El "meneo" de la pastoral ha despertado críticas también en redes con una imagen que no es la primera vez que se repite y que señalan las molestias a los vecinos que todavía residen en el casco histórico de la ciudad.