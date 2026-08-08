Un grupo de peregrinos protagoniza una polémica llegada al Obradoiro de Santiago

Un grupo de jóvenes peregrinos protagonizó esta misma semana una llegada polémica a la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela en el tramo final de su Camino.

Los peregrinos, pertenecientes a la pastoral juvenil de San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada, en Madrid, tomaron la calle del Franco, uno de los principales accesos a la plaza de la Catedral, entrando en ella el pasado martes de manera multitudinaria y entre gritos.

En un vídeo difundido en sus propias redes sociales, y en el que se han desactivado los comentarios, los jóvenes caminan bailando y cantando "pedir un deseo, llegar a Santiago con mucho meneo".

Los cánticos siguieron en la propia plaza del Obradoiro, donde los peregrinos gritaron: "San Carlos Borromeo, eo eo eo".

El "meneo" de la pastoral ha despertado críticas también en redes con una imagen que no es la primera vez que se repite y que señalan las molestias a los vecinos que todavía residen en el casco histórico de la ciudad.