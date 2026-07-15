El PP de Santiago propone homenajear a Julio Ferreiro dándole su nombre a una plaza en Santa Marta

El PP de Santiago ha propuesto dedicar la plaza de la rúa da Espiñeira a Julio Ferreiro, el artista que falleció hace unos días dejando una profunda huella en las calles de la ciudad. El portavoz municipal del PP, Borja Verea, señala que este sería un reconocimiento permanente a su extraordinaria contribución artística y humana en Compostela.

Julio Ferreiro comenzó dándole vida a la rúa da Espiñeira con sus mosaicos y poco a poco llegó a otras zonas de la capital gallega, un trabajo que hacía de forma altruista y con el que recuperó varios espacios urbanos deteriorados, dotándolos de identidad y belleza.

"Tenía una mirada especial. Donde otros veían abandono, él veía una oportunidad para crear. Donde había paredes grises o espacios olvidados, él veía una ocasión para devolverles vida, color y esperanza. Ese es un legado que Santiago tiene la obligación de conservar", señaló Ferreiro.

El portavoz del PP compostelano considera que la plaza de la rúa da Espiñeira, uno de los lugares más vinculados a su obra y a su creatividad, es el espacio idóneo para rendirle un homenaje permanente. Verea señala que la ciudad está a tiempo de devolverle una pequeña parte de todo lo que Julio Ferreiro le dio a la urbe cambiándole el nombre a la plaza.

Un gesto de gratitud, de memoria y de justicia "con alguien que hizo mejor Santiago con su talento y su generosidad". Así el PP solicitará al concello que inicie los trámites para que la plaza de la rúa da Espiñeira, ubicada en el barrio de Santa Marta, pase a llamarse plaza del artista Julio Ferreiro.

"Los artistas pasan, pero las ciudades tienen la responsabilidad de cuidar su memoria. La mejor manera de hacerlo es que el nombre de Julio Ferreiro permanezca para siempre en el lugar que tanto le dio", concluyó el portavoz municipal del PP.

El proyecto de Julio

Ferreiro comenzó la transformación de varios barrios de la ciudad en la rúa da Espiñeira. "Quería mejorar el aspecto de este sitio, hacer de él un lugar agradable, alegre, con luz y color", explicaba a Quincemil hace cinco años.

Aficionado al bricolaje y a las manualidades, Julio Ferreiro comenzó arreglando pequeños desperfectos en la zona y acabó llenándola de color con sus azulejos. Un hobby al que le dedicaba muchas horas al día y con el que generaba la admiración de sus vecinos.

Los materiales por los que apostaba eran reciclados y variados: azulejos, espejos, platos… que conseguía de restos de obras o almacenes. Julio los rompía con un martillo para cortarlos, pulirlos y pegarlos con cemento y cola.

"Elegí los azulejos porque son duros y lavables, perfectos para el clima de Santiago", afirmaba en la entrevista. El artista se basaba en la técnica del trencadís, que consiste en la utilización decorativa de fragmentos cerámicos en forma de mosaico.

Monumentos como la Catedral, figuras como Rosalía de Castro, Castelao o Frida Kahlo, la banda de rock N.H.U. a la que pertenecía el propio Julio, María y Coralia... La historia de Santiago quedó reflejada en estos bonitos mosaicos gracias al artista.

Y es que un pequeño proyecto que empezó en Santa Marta se extendió poco a poco a otras zonas de la ciudad, que Julio Ferreiro llenó de color.