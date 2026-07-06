La Diputación de A Coruña tendrá sede en Santiago: compra el antiguo local de la Cámara de Comercio

La antigua Cámara de Comercio de Santiago será la nueva sede de la Deputación da Coruña en la ciudad. Cedida

La Diputación de A Coruña acaba de adjudicar el contrato para comprar el inmueble que acogerá su nueva sede en Santiago de Compostela, que junto con la de Ferrol serán las primeras sedes provinciales que la institución abrirá fuera de la ciudad de A Coruña. Estas actuaciones forman parte de su estrategia de descentralización, modernización de los servicios y cercanía a la ciudadanía.

El contrato fue adjudicado a la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela por un importe de 850.000 euros, lo que supone un ahorro de 275.300 euros con respecto al presupuesto máximo de licitación previsto, que ascendía a 1.125.300 euros.

El inmueble está situado en el bajo del número 44 de la calle San Pedro de Mezonzo, en el Ensanche. Esta zona céntrica cuenta con elevada actividad comercial y administrativa y está muy próxima a la estación intermodal Santiago de Compostela-Daniel Castelao, situada a unos 200 metros. La memoria técnica destaca también la existencia de paradas de transporte urbano cerca, la más próxima a 90 metros, así como la buena disponibilidad de aparcamientos públicos en las cercanías.

El local cuenta con una superficie registral de 835 metros cuadrados y una superficie catastral de 874 metros cuadrados.

La Deputación da Coruña comenzará ahora los trámites necesarios para ejecutar las obras de acondicionamiento y reforma interior del inmueble para adaptarlo a las necesidades y a los usos previstos.

¿Cómo será la sede?

La futura sede acogerá la oficina de recaudación tributaria de Santiago, un espacio de trabajo colaborativo o coworking, sala de reuniones, auditorio y aula de formación, además de dependencias institucionales para actos, encuentros y presentaciones.

La zona de recaudación dispondrá de más de 200 metros cuadrados, con área de espera pública, espacio de atención y trabajo con capacidad para 17 puestos y despacho independiente para la jefatura de zona.

El inmueble contará también con zona de archivo y almacén, aseos accesibles, sala de reuniones de unos 39 metros cuadrados, un auditorio y aula de formación de más de 110 metros cuadrados y un espacio institucional de unos 90 metros cuadrados.

El local ocupa íntegramente la planta baja del edificio, tiene acceso directo desde la calle San Pedro de Mezonzo y dispone de un itinerario accesible sin barreras arquitectónicas.

La memoria de la licitación señala además que el inmueble se encuentra totalmente acondicionado, con fachada rematada, acabados interiores en buen estado y conexión a las redes de suministro de electricidad, agua potable, saneamiento y telecomunicaciones.

Acercar la Diputación a la ciudadanía

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, destacó que esta actuación forma parte de la apuesta del gobierno provincial por acercar el ente a la ciudadanía, "ofrecer servicios útiles y abrir la institución a la actividad económica, social y cultural".

Así, este nuevo local en Santiago permitirá "prestar una mejor atención a la ciudadanía" mientras hace que la Deputación da Coruña sea más cercana, más accesible y más útil".

La apertura de esta nueva sede en Santiago de Compostela se enmarca en el proceso de descentralización y modernización impulsado por la Diputación de A Coruña, que incluye también la nueva sede institucional de Ferrol.