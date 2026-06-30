Desalojado por segunda vez un peregrino acampado en el Obradoiro, en Santiago: podría ser sancionado

Un peregrino acampado en la praza do Obradoiro el 29 de junio de 2026. Ramón Castro / EP

La Policía Local ha desalojado este martes por segundo día consecutivo a un peregrino acampado en la praza do Obradoiro, en Santiago de Compostela. El varón ya había colocado durante la madrugada de ayer lunes su tienda de campaña en los soportales del Pazo de Raxoi, algo que no está permitido.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que los agentes desalojaron al hombre antes de las 08:00 horas y que no habría pasado la noche en esa ubicación, ya que no lo vieron hasta después de las 04:30 horas de la madrugada. El hombre es un peregrino que llegó a la capital gallega tras hacer el Camino de Santiago.

El varón ha sido propuesto para sanción tras reincidir en su conducta. La multa podría ascender a miles de euros.

"A inmensa maioría da xente que visita Santiago sabe comportarse e respeta as normas de convivencia básica. Espero que isto sexa unha cuestión puntual", indicó la regidora a preguntas de los medios tras dar a conocer el fallo del jurado del XIX Premio Internacional Compostela de Álbums Ilustrados, que este año recae en El hombre y la luna, de Guia Risari y Paolo Domeniconi.

Esta no es la primera vez que concello y vecinos se hacen eco de comportamientos incívicos por parte de los peregrinos, aunque la gran mayoría tienen un buen comportamiento. Hace poco más de dos años, varias personas acamparon en las escaleras de la Praza de Praterías, acostadas dentro de sacos de dormir.

Este tipo de acciones, unidas a pintadas en varios monumentos o el elevado ruido al pasar por las calles de la ciudad, llevaron a los vecinos a protestar y a exigir más control. "O Obradoiro tamén é noso", señalaron los organizadores de una de estas movilizaciones.