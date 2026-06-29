Alerta en Santiago de Compostela: la Policía Local advierte sobre dos intentos de estafa

El Concello de Santiago de Compostela ha advertido este lunes sobre dos intentos de estafa en el municipio. Los autores de los hechos se hicieron pasar por personal municipal para cobrar una tasa a los comercios y para pedir una aportación económica para una revista falsa.

La Policía Local relata que en el primero de los casos, una persona se habría hecho pasar por un "gestor del concello" para reclamarles por teléfono a los comercios de la ciudad el pago de una tasa.

La segunda estafa consiste en la solicitud de una ayuda económica para una revista de la Policía Local que no existe.

"Lembra: diante de calquera petición sospeitosa recorre ás canles oficiais e denuncia ante a Policía Nacional", señala el ayuntamiento en un comunicado.

Xunta de Goberno Local

El Concello de Santiago, por otro lado, ha aprobado hoy en la Xunta de Goberno Local el pago al Consorcio da Cidade de Santiago de la última cantidad correspondiente al convenio mediante el cual este organismo ejecutó las obras de construcción de la Plataforma Logística, el centro logístico de distribución de mercancías para la Ciudad Histórica.

Esta última certificación tiene un importe de 507.353,29 euros de un total de 4.598.000 (IVA incluido). El centro está ubicado en un terreno de 40.000 metros cuadrados junto a Mercagalicia y el objetivo es que su entrada en funcionamiento ayude a disminuir las consecuencias negativas de la elevada presencia de vehículos de distribución en la calidad ambiental, en el uso de las calles y plazas y en el patrimonio.

El centro, de esta forma, funcionará como un nodo de recepción de cargas, que serán repartidas en los puntos de destino finales con coches de cero emisiones y de tamaño y peso reducidos. Mercagalicia se encargará de la gestión de la infraestructura mediante una concesión demanial con el concello.

La XGL también dio el visto bueno a las bases y a la convocatoria de la V edición de los Premios á Excelencia Empresarial Axenda Urbana 2030, así como al gasto correspondiente por importe total de 42.000 euros. También se aprobó el expediente para la contratación de pólizas de seguro de accidentes de los empleados municipales a través de la Central de Contratación de la FEMP, con un importe máximo autorizado de 22.210,84 euros.

En otro orden de las cosas, se dio cuenta a la Xunta de Gobierno Local de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) respecto al recurso formulado por el antiguo interventor del concello contra la primera sentencia del Juzgado del Contencioso número 2 de Vigo.

La sentencia acepta parcialmente el recurso del antiguo interventor y declara nulas las resoluciones recurridas: la resolución municipal que denegaba la prórroga y la resolución judicial de primera instancia que la confirmaba totalmente. El texto determina que el proceso debe incorporar el informe de la jefatura del departamento de recursos humanos y emitir una nueva resolución.