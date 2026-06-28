Trasladada al hospital una persona tras un incendio en una vivienda en Santiago de Compostela

Una persona ha tenido que ser trasladada al Hospital Clínico Universitario de Santiago tras registrarse un incendio en una vivienda situada en la rúa de Montero Ríos, en Santiago de Compostela.

El aviso se produjo a las 22:25 horas, cuando una vecina del edificio alertó al 112 Galicia de que una residente del primer piso pedía ayuda mientras salía una intensa humareda del interior de la vivienda.

Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se movilizó de inmediato a los Bomberos de Santiago de Compostela, al 061 Galicia, así como a efectivos de la Policía Nacional y Policía Local, que se desplazaron hasta el lugar del incidente.

Una vez en el interior del inmueble, los equipos de emergencia lograron extinguir el fuego y ventilar la vivienda, confirmando posteriormente que el origen del incendio se había producido en una sartén en la cocina, afectando también a la campana extractora.

Como consecuencia del suceso, una persona tuvo que ser evacuada por el personal sanitario al hospital compostelano, tras resultar afectada por la inhalación de humo.