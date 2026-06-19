Aparece en Santiago el cuerpo sin vida de un hombre en una caseta de obras del CHUS

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado este viernes en una caseta de obra del servicio de Urxencias del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS).

Fuentes próximas a la investigación informan a Quincemil y Treintayseis de que se trata de una persona sin hogar. El cadáver fue localizado a media mañana y todo apunta a que la muerte se produjo de forma natural, ya que no se han encontrado indicios que indiquen lo contrario.

Precisamente, muy cerca de este lugar fue localizado a finales de mayo el cuerpo sin vida de otro hombre. En este caso, la víctima fue encontrada por un particular en el parking subterráneo de A Choupana.

El hombre perdió la vida por un fallo cardíaco, aunque la autopsia sería la encargada de determinar las causas de la muerte. Algunos indicios apuntaban en ese momento a que se podría tratar de una sobredosis.

Este lunes, por otro lado, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer de 79 años que llevaba varios días desaparecida. El cadáver apareció en una finca situada en la zona de Hortas, un entorno muy próximo al lugar donde residía la víctima.