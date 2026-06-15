Santiago autoriza reformar el espacio del Coro Pétreo y la Capilla do Cristo de Burgos en la Catedral

La Xunta de Goberno Local de Santiago ha aprobado este lunes dos licencias para obras en el Conxunto Catedralicio. Una de ellas será para la rehabilitación y ampliación del museo, en la zona en la que se expone el Coro Pétreo del Mestre Mateo, mientras que la otra será para restaurar la Sancristía de la Capilla del Cristo de Burgos.

Así lo ha dado a conocer esta mañana la portavoz municipal, Míriam Louzao. El Coro Pétreo del Mestre Mateo está expuesto en los sótanos del claustro, en un área conocida como "buchería", y el proyecto de rehabilitación busca mejorar la musealización de la reconstrucción parcial de esta escultura.

El Coro Pétreo fue inaugurado en esta zona en 1999 y el nuevo proyecto propone una nueva organización espacial para aumentar la zona expositiva e incorporar nuevas piezas descubiertas en las excavaciones arqueológicas de los años 2017-2021. Louzao explicó que los trabajos también permitirán mejorar la visión del fragmento de calzada medieval que está en la zona de acceso a la actual sala.

Los trabajos intervendrán en una superficie de 306,82 metros, de los cuales 149,70 serían los que se amplíen. El proyecto organizará, además, el recorrido y el discurso expositivo alrededor de las piezas. Se incorporará, por último, un entarimado en madera y se renovará la iluminación para crear una analogía con la forma en la que la luz natural atraviesa los huecos de la fachada sur para iluminar el coro primitivo.

La restauración de las Sancristías de la Capilla del Cristo de Burgos, ubicada en el lateral norte de la Catedral de Santiago y separada del Pazo de Xelmírez por un pequeño patio, contará con un presupuesto de ejecución de material de 151.163,84 euros.

La capilla, encargada por el arzobispo Pedro Carrillo y Acuña al arquitecto Melchor de Velasco Agüero, se terminó en 1664. La sancristía este, explicó Louzao, está cubierta por una bóveda de casetones de carpintería, mientras que la oeste es más amplia y tiene dos pisos, aunque es más sencilla y funcional y limita directamente con el muro de la fachada románica norte de la catedral, lo que la hace muy especial.

La sancristía oeste, además, perdió en el siglo XX su cubierta histórica, que fue sustituida por un forjado horizontal de hormigón con un chapado de losas irregulares. El proyecto para el que el ayuntamiento ha dado licencia permitirá recuperar la geometría tradicional de la cubierta, que va a ser inclinada y de teja y que contará con dos hastiales triangulares que se acristalarán para que se pueda ver la fachada norte de la Catedral.

La obra permitirá de esta forma restaurar los paramentos del interior y los pavimentos de las dos sacristías, así como renovar el espacio exterior entre la sacristía oeste y la torre norte, afectada por el agua. Los trabajos también renovarán la instalación eléctrica en todas las zonas intervenidas.

Otros asuntos

La XGL también ha dado el visto bueno al proyecto para reparar la estructura y eliminar las humedades de la Quinta das Fontes, en Vidán. El proyecto, con un presupuesto de 105.077,26 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, permitirá modificar toda la estructura de la cubierta para levantar el tragaluz de la escalera; renovar las tejas deterioradas; reponer el falso techo de la planta baja; reforzar los pontones y las vigas; instalar nuevos canalones, carpinterías y barandillas; sanear los muros; y ejecutar un sistema de drenaje exterior.

El Gobierno local también ha aprobado un expediente para licitar la construcción de un parque infantil y biosaludable en la antigua estación de Verdía. Este proyecto tiene un presupuesto de 150.000 euros y permitirá a los más pequeños disponer de un área de juegos infantiles de 269 metros cuadrados y otra de ejercicios biosaludables para adultos de 275,89 metros.

Santiago, por otro lado, solicitará una ayuda a la Deputación da Coruña por importe de 240.000 euros para el proyecto Turismo Sustentable Compostela Única, con un presupuesto de 300.000 euros. Vertebrado alrededor de tres ejes (Cultural, Naturaleza y Cultura), esta iniciativa busca promover la ciudad como destino de eventos y festivales de pequeño formato.

Servicio de información en alquiler

El servicio municipal de información y asesoramiento en materia de alquiler de Santiago de Compostela, por otro lado, ha comenzado a funcionar este lunes con citas presenciales, telefónicas y telemáticas.

Así lo han informado en rueda de prensa el concejal de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás, y Ana Pardo y Cristina Serantes, de Provivienda, entidad con la que se ha establecido una colaboración de 12 meses para desarrollar esta iniciativa.

El servicio se dirige tanto a personas arrendadoras como arrendatarias (caseros e inquilinos) y facilitará información y asesoramiento sobre cualquier tipo de cuestión relativa al alquiler residencial, desde la normativa hasta cómo hacer en caso de incumplimiento.

El ayuntamiento ha apostado por un sistema de cita previa para facilitar la organización, aunque si con el tiempo se comprobase que no es necesaria, se eliminará. La cita previa se puede solicitar en aluga@santiagodecompostela.gal y el servicio se presta: