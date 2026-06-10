Vecinos del Ensanche de Santiago piden cerrar dos narcopisos y la prohibición de más locales de ocio nocturno

Miembros de la directiva de la Asociación de Vecinos del Ensanche Raigame hicieron entrega este miércoles al concejal de Seguridad Ciudadana, Xan Duro, un documento con 480 firmas donde reclaman medidas contra el narcotráfico, los problemas generados con el ocio nocturno y la seguridad del barrio.

Entre las principales demandas destacan la solicitud de la entidad vecinal para prohibir nuevos negocios de ocio nocturno en zonas residenciales, el cierre de los afters Stilo y TNT y de dos narcopisos en el número 5 de la calle Santiago de Chile y en el número 6 de la calle Alfredo Brañas.

De igual modo, solicitan inspecciones aleatorias dos veces al mes en horario nocturno a los negocios de ocio nocturno para verificar el cumplimiento de la normativa vigente y la revisión de licencias y medidas de seguridad en los negocios más conflictivos "y que más llamadas policiales acumulan". En ese sentido, también reclaman la instalación de sonómetros urbanos con datos en abierto en la web municipal en esos puntos más conflictivos e instan a incrementar el control de las aglomeraciones en la calle en horario nocturno. Desde Raigame también piden información sobre el número de sanciones impuestas por ese motivo en los últimos dos años.

En cuanto a medidas de seguridad, la asociación vecinal exige mayor presencia policial "con efectos disuasorios" en las zonas más conflictivas, especialmente donde se encuentran localizados e identificados los narcopisos y los pisos donde se ejerce prostitución. Asimismo, solicitan atención asistencial municipal a drogodependientes y a víctimas de prostitución.

Finalmente, en la reunión también se abordó el traslado de la parada provisional de autobuses interurbanos de A Rosa a la Estación Intermodal, dado "los problemas vecinales y de tráfico que ocasiona".

Para los vecinos, la mayoría de los problemas ocasionados en la calles generados por personas "bebidas y drogadas" delante de algunos negocios de ocio nocturno se solucionarían "haciendo cumplir la normativa municipal vigente". No hacerlo, según ellos, está ocasionando "el incremento de la sensación de inseguridad agravado por la presencia de narcopisos y pisos de prostitución".