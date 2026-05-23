Desmantelado en Noia (A Coruña) un punto de venta de droga: la Guardia Civil detiene a tres personas

La Guardia Civil ha desarticulado en Noia un punto de venta de sustancias estupefacientes que generaba una importante preocupación vecinal, en el marco de la operación denominada Patineta, que se ha saldado con la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de receptación.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Noia y desarrollada por efectivos del Puesto Principal de Boiro, se inició a principios de año tras recibir diversas informaciones ciudadanas que apuntaban a la existencia de un inmueble en el que se produciría la venta continuada de drogas. Según estas alertas, numerosos consumidores acudían de forma constante a la zona, lo que estaba generando alarma social entre los vecinos.

A partir de estos indicios, los agentes desplegaron un dispositivo de seguimiento que permitió identificar el inmueble presuntamente utilizado para la actividad ilícita, así como a las personas implicadas. Durante la investigación, se constató además que los ahora detenidos realizaban entregas de dosis desplazándose en patinete o bicicleta por el municipio, con el objetivo de dificultar la labor policial.

Una vez reunidos los indicios suficientes, la Guardia Civil solicitó a la autoridad judicial la entrada y registro del domicilio, donde se intervinieron distintos efectos que, según la investigación, procederían de robos cometidos en la zona. Entre ellos se localizó incluso una caja registradora de seguridad, sustraída días antes en un establecimiento hostelero, con un valor estimado de 10.000 euros, que fue hallada semienterrada en la parte posterior de la vivienda.

Tras la intervención, los tres investigados fueron detenidos y puestos a disposición judicial. Parte de los objetos recuperados han podido ser devueltos a sus propietarios legítimos, mientras que otros permanecen pendientes de identificación y reclamación.