El alcalde de Brión (A Coruña), tras fallecer una niña en un coche: "Le podría pasar a cualquiera"

El Concello de Brión ha amanecido este jueves conmocionado tras el fallecimiento de una menor de dos años. La pequeña sufrió un golpe de calor como consecuencia de haber pasado varias horas en el interior de un coche después de que su padre se despistase y no la dejase en la guardería antes de ir a trabajar.

El ayuntamiento ha decretado dos días de luto y mañana está previsto realizar un minuto de silencio a las 12:00 horas en la puerta de la Casa do Concello, al que ha invitado a todas las personas que se quieran sumar.

El alcalde del municipio, Pablo Lago Sanmartín, ofreció este jueves una emotiva rueda de prensa en la que señaló que conoce a la familia de la víctima, razón por la que en un principio había descartado hacer declaraciones: "Es un concello pequeño en el que casi nos conocemos todos. Esta noticia nos cogió a contrapié, es un día muy triste para nosotros".

El regidor trasladó a la familia, amigos y conocidos de la pequeña el más profundo pesar por lo ocurrido ayer y señaló que "no hay palabras que expresar" tras el trágico suceso. El alcalde también ha puesto a disposición de la familia todo lo que necesite de la administración pública.

"No hay que ahondar más en lo que pasó, le podría haber pasado a cualquiera. Esta es la situación por la que pasamos todos: andamos corriendo y siempre por delante del reloj. Para que estas cosas pasen se tienen que dar un cúmulo de circunstancias muy grandes, pero por desgracia pasan", añadió Lago Sanmartín en declaraciones a los medios.

El trágico suceso

Los hechos se produjeron este miércoles. El padre de la pequeña llevó por la mañana al hermano mayor al colegio y cuando se dirigía a la guardería pasando por delante de su trabajo, recibió una llamada de teléfono.

Esta llamada hizo que se despistase y aparcase el vehículo, dirigiéndose a su puesto de trabajo. El varón no se percató de que la menor quedaba dentro del coche.

La madre fue a recoger a la niña por la tarde y se percató de que no estaba. Urxencias Sanitarias fue quien recibió el primer aviso, a unos minutos de las 17:00 horas, en el que se alertaba que la niña había entrado en parada cardiorrespiratoria.

La pequeña fue trasladada al Punto de Atención Continuada de Bertamiráns, donde no se pudo hacer nada por salvarle la vida.

Un suceso similar en O Porriño

El suceso ocurrido este miércoles en Brión ha recordado lo que pasó en julio de 2023 en O Porriño, cuando un niño de casi tres años falleció al quedarse encerrado en el coche durante varias horas en una jornada de calor.

La madre del pequeño se despistó y se dirigió a su puesto de trabajo sin dejar al niño en el centro donde debían cuidarlo. Cuando aparcó el vehículo en el parking de su trabajo, dejó dentro al pequeño.

El padre acudió por la tarde a buscar al menor a la guardería, y al comprobar que no estaba saltaron las alarmas.

El progenitor llamó a su mujer, que se percató entonces de lo que había ocurrido. Cuando encontraron al pequeño en el coche, sin embargo, este ya había fallecido.