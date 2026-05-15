Evacúan un edificio de Santiago tras una fuga de gas

Imagen del edificio evacuado en San Pedro, en Santiago, tras una fuga de gas, a 15 de mayo de 2026. Europa Press

Los bomberos de Santiago han intervenido esta tarde en un edificio de la rúa de San Pedro en el que hubo una rotura de la acometida general que afectó al primer y segundo piso y que provocó una fuga de gas. Ante esta situación, se ha procedido a evacuar a los vecinos del inmueble por protocolo mientras los efectivos de extinción lo ventilaban.

Pasadas las 19:15 horas la situación "está normalizada"y los bomberos se han quedado haciendo comprobaciones en el tercer piso, según informan fuentes municipales consultadas por Europa Press. El incidente no ha provocado daños personales.

El 112 Galicia recibió el aviso alrededor de las 18:20 horas. Entonces, un particular informó de que había escuchado "un silbido" en una tubería de gas en este inmueble. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y Nacional, además de efectivos de Bomberos.

En este sentido, fuentes municipales han explicado que el incidente se debió a una rotura de la acometida general que va al edificio y que afectó, inicialmente, a los dos primeros pisos. Los bomberos cerraron el gas y procedieron a llevar a cabo tareas de ventilación para rebajar estos niveles. La situación está controlada, aunque continúan realizando comprobaciones.